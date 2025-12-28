2026期中選舉／年輕男性選民 共和、民主兩黨競相拉攏

爭取年輕男性選民的支持，是共和、民主兩黨拿下2026期中選舉的關鍵。圖為加州特別選舉投票的選民。(本報資料照片)

川普贏得2024總統大選之後，如何獲得年輕男性選民的支持，一直是共和、民主兩黨的核心政治議題，尤其面對明年的期中選舉。

NBC新聞的分析指出，在川普二度執政的第一年，許多年輕男性選民因為感受到經濟困境及壓力持續增加，削弱了他們對川普的支持。相反地，民主黨多項政策倡議開始吸引這個群體的注意，這可從今年地方選舉結果看出來，包括史潘柏格(Abigail Spanberger)贏得維州州長選舉、薛瑞爾(Mikie Sherrill)取得新州州長寶座、曼達尼(Zohran Mamdani)即將出任紐約市長等。

目前很難衡量川普失去了多少年輕男性支持，但耶魯大學本月的青年民調發現，川普去年在男性年輕選民中取得的支持率增長，今年已消失。

根據勞工統計局(BLS)的數據顯示，7月的16至24歲青年失業率為10.8%，較去年同期上升。11月的20至24歲青年失業率為8.3%，低於9月的9.2%，但仍是2021年以來的最高水平。

哈佛大學的青年民調也發現，約有40%的30歲以下年輕人經濟狀況「勉強維持生計」。

經濟困境影響了對川普的支持，調查顯示在30歲以下男性選民裡，川普去年贏得42%的支持，現在18至22歲的選民，僅有34%支持川普，23至29歲選民的支持率也僅32%。

儘管對於地方選舉取得的成績感到鼓舞，但民主黨內仍然小心翼翼。對此共和黨人猛烈抨擊民主黨人，並強調在新的一年裡經濟狀況會有所改善，會把年輕男性爭取回來。

共和黨一名資深策士認為，期中選舉的結果將取決於選民對川普和經濟的態度，他預測隨著川普政策的全面實施，經濟情況會大幅改變，選民情緒將會好轉。

這個群體傳統上傾向左翼，但自2020年以來，政治取向已大幅右傾，這是有利川普。但民主黨在地方選舉的得利，是否說明他們再次左傾則很難確定。

兩黨成員都承認，爭取年輕男性選民的鬥爭遠未結束，而且決定期中選舉的走向。民主黨希望鞏固及延續在2025年地方選舉取得的成果，而共和黨則努力爭取那些搖擺的年輕選民回來支持。

