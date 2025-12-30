2026末日預言再起！盲眼龍婆驚曝「台海終局」 第三次世界大戰將至？

國際中心／程正邦報導

龍婆預言中國併吞台灣將引發第三次世界大戰。（圖／翻攝自新華社）

隨著2025年進入尾聲，國際局勢的動盪讓許多人開始尋求神祕學的慰藉或警示。已故的保加利亞著名的盲眼靈媒「龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga），曾因準確預言911事件、黛安娜王妃逝世及英國脫歐而名震全球。近期，追隨者重新整理其遺留下的預言紀錄，赫然發現2026年被描述為一個極其不安的轉折年，其中涉及台海局勢、地外文明及大國權力更迭的內容，引發網友熱議。

已故盲眼龍婆2026末日預言，隨著台海局勢緊張再度被網友翻出。（資料畫面）

台海危機成引信？龍婆預視「大戰與美俄對決」

廣告 廣告

根據英國《鏡報》（The Mirror）報導，龍婆對於2026年的最駭人預測，莫過於第三次世界大戰的陰影。在其隱晦的寓言中，被解讀為「中國將對台灣採取決定性行動（接管）」，而這項區域衝突將產生連鎖反應，導致美國與俄羅斯這兩大核武強權爆發直接且劇烈的對抗。

與軍事衝突相伴而來的，是毀滅性的金融海嘯。預言暗示全球經濟體系將面臨瓦解，貨幣價值歸零，人類可能被迫回歸以物易物的原始交易模式。在台海軍演頻頻、美中角力加劇的當下，這番預言無疑加深了外界對2026年地緣政治的焦慮。

龍婆指出2026年末，將有外星文明造訪地球，引起網友熱議。（示意圖）

11月的神祕接觸：外星文明將正式現身？

除了戰火，龍婆還給出了一個令人屏息的科幻預告：人類將在2026年11月不再孤單。她預見一艘體積龐大的不明飛行物將劃破地球大氣層，人類將首次收到來自遙遠星系的智慧文明訊息。

這場「首度接觸」在預言中並未明確標註善惡。部分解讀者認為，外星智慧的降臨可能是為了阻止人類走向自我毀滅的戰爭；但也有悲觀者擔心，這或許是更高階文明對地球資源的另一種「管理」。

龍婆預言，川普政權將在2026年垮台，新的俄羅斯領導人將改變世界局勢。（圖／翻攝自X平台 @LisaToddSutton）

普丁政權終結？神祕「大師」將統治全球政治

針對俄烏戰爭的未來，龍婆的預言直指克里姆林宮的核心。她預見2026年現任領導人（普丁）的統治可能走向終結，取而代之的是一位被稱為「大師」（The Master）的神祕人物。這位新領袖據傳將具備改變全球政治版圖的力量，帶領俄羅斯走向截然不同的未來。這項預測也讓外界高度關注俄羅斯內政是否會因戰事拖延而爆發不可預期的政變或更迭。

榛果樹極音速飛彈，可攜帶核彈頭，是俄羅斯總統普丁口中「無人可擋」的大殺器。（圖／翻攝自X平台 @BowesChay）

科技與自然的反撲：AI主宰與八成地表的災厄

在自然與科技層面，龍婆的警告同樣嚴峻。她預言2026年全球將有高達8%（亦有解讀為八成受災區域）的地表遭到極端氣候與地殼變動衝擊，強震與海嘯將席捲海岸線。

與此同時，人工智慧（AI）的發展將在該年跨越臨界點。龍婆看見AI將徹底主宰人類的生活步調與決策，人類的獨立意志將面臨空前威脅。當AI不再是工具而是「決策者」時，人類文明的本質恐將發生不可逆的異變。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

軍演壓力測試！財經專家揭共軍換將內幕：台灣「認真」才是最強防線

中共環台軍演「殺雞儆猴」高市早苗？日媒：台灣議題碰撞才剛開始

劍指白宮？共軍環台軍演落彈24浬 美專家：演給川普看的

億級預算「保送」韓國瑜？解放軍錄音檔流出 揭中共2028毀台計畫

