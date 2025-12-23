2026本島「第一道曙光」在恆春！跨年日落、日出時間出爐

記者蔣季容／台北報導

2025年進入尾聲，你想好跨年要去哪了嗎？中央氣象署今（23）日公布今年各地日沒及明年首個日出時間表，離島最早日出是清晨6時33分在台東縣蘭嶼，本島平地則是6時35分在恆春龍坑。

氣象署指出，新北市金山跳石海岸可見日出於基隆嶼；宜蘭縣外澳火車站以北的雙獅海灘附近可見日出於龜山島；台東縣加路蘭遊憩區可見日出於綠島；大武濱海公園可見日出於蘭嶼。至於離島最早日出在台東蘭嶼；本島平地則是在屏東恆春的龍坑。

跨年日落時間表。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，日出日沒時刻是指在大氣條件為平均的狀況下，觀測者所見太陽圓盤面的上緣與地平線相交接之時刻。實際上日出日沒時，由於大氣環境造成不同的折射率，以及受觀測者所在位置地勢高低等因素影響，所見日出時刻常會稍有提早（或日沒會延後）。

氣象署提到，在日出之前或日沒之後，太陽在地平線之下的部分時間，天空常會呈現迷人的曙光與暮光，這時地球的高層大氣依然為太陽光所照射，高層大氣將部分的陽光反射至地面，使得地面的觀察者所見的天空或周遭環境並未完全黑暗，此稱為曙暮光（twilight）。

此外，氣象署也強調，該表景點例舉提供，台灣尚有許多優美的觀賞日出日沒地點，可參考表中鄰近景點提前數分鐘前往觀看。

