2026杏輝宜蘭馬拉松首度移至春季於4/11登場

▲▲2026杏輝宜蘭馬拉松啟動，將首度移至春季舉辦，讓跑者體驗升小。(圖/主辦單位提供)

[NOWnews今日新聞] 2026杏輝宜蘭馬拉松首次移至春季舉辦，將於2026年4月11日在宜蘭運動公園田徑場登場，主題為「勁杏宜蘭 熱情輝灑」，希望讓跑者在更舒適、宜人且充滿朝氣的季節奔跑，以腳步貼近宜蘭、心更靠近城市風景。

杏輝宜蘭馬拉松啟動記者會，邀請政府代表、企業貴賓與跑界人士出席，公布賽事路線規劃、補給亮點與文化融合特色，帶領跑界迎向全新的春季路跑體驗。出席嘉賓包含宜蘭縣政府 林茂盛 代理縣長、杏輝醫藥集團 白友烺 總經理及宜蘭縣體育會蔡岡志理事長，整體賽事由活動王集團承辦，陪伴跑友們跑進宜蘭。

廣告 廣告

▲(左)日本知名跑步 YouTuber Tomo桑、(右)台灣三級跳遠選手 林佳祐出席活動力挺。(圖/主辦單位提供)

記者會結合宜蘭文化魅力，由在地宜蘭小小神將團帶來精彩開場演出，象徵用傳統能量啟動春季活力，展現宜蘭獨有的文化厚度。此外，今年賽事也邁向國際交流，主辦單位邀請日本知名跑步 YouTuber Tomo桑參與，他以拍攝跑遍台灣的城市影片深受台日跑者矚目。

除此之外，也邀請到台灣三級跳遠選手林佳祐代言，她憑藉健康積極形象及對體育的熱情，成為鼓舞跑者的絕佳代表。主辦單位期待透過與YouTuber Tomo桑及林佳祐的合作，讓更多海外跑友和年輕族群看見宜蘭之美，推動杏輝宜蘭馬拉松成為具國際能見度的城市賽事。

宜蘭縣政府與杏輝醫藥誠摯邀請全台跑者，2026年4月11日一同揮灑熱情跑進宜蘭，迎向更健康、充滿能量的未來。更多賽事資訊 請至https://lohasnet.tw/SinpharMarathon2026/

更多 NOWnews 今日新聞 報導

最棒耶誕禮 老總陳文田豪捐400萬專車守護向上棒球隊

羿麗智能建材展落幕 隱藏式IH爐與「羿麗餐桌」成焦點

「台中Hi8 全城開趴」8大慶典接力登場 盧市長：維安部署完成