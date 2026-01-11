2026東京改裝車展！日產概念電動鋼砲、馬自達全新塗裝與速霸陸手排WRX領銜登場

2026年世界最大級改裝車盛會「東京改裝車展」於1月9日在幕張展覽館正式揭幕 。為期三天的展覽由千葉縣副知事黑野嘉之主持剪綵，首日作為商務日吸引眾多媒體與業界人士，次日更因適逢三連休與晴朗氣候，開場即湧入長蛇般的熱情車迷。戶外展場除了拉力賽與甩尾秀，最受矚目的莫過於佐藤琢磨駕駛「Williams Honda FW11」F1賽車激昂巡演；室內則由各車廠與改裝大廠競相推出世界首發新作，展現2026年汽車產業兼顧技術創新與駕馭情懷的動向。

2026年世界最大級改裝車盛會「東京改裝車展」於1月9日在幕張展覽館正式揭幕。（黃信維攝）

日產汽車在本次車展全球首發高性能概念車「AURA NISMO RS Concept」，該車將「X-TRAILNISMO」的e-4ORCE動力單元植入小型掀背車體，前馬達輸出150kW、後馬達100kW，並搭載「NISMO tuned e-4ORCE」四驅控制系統，展現極致電控性能 。其車身寬度增加145mm、高度降低20mm，搭配「暗色消光NISMO隱形灰」塗裝，旨在驗證未來市售化與賽事技術可能性 。日產預告2026年夏季發售的「Fairlady Z」小改款，其NISMO車型將應車迷要求首度回歸6速手排（MT）配置 。現場亦展出由日產大學校學生修復的初代「Matchy's March」，針對戶外探險開發的「X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY」，結合賽道與生活多元格局十分搶眼 。

馬自達帶來了工藝美學與永續科技的雙重突破，初次公開採用新研發塗裝「Navy Blue Mica（海軍藍雲母）」的新款「CX-5」，該色運用高解析度層次技術，使車身在不同光線下呈現鮮艷藍色與深邃海軍藍的高對比美感，並將率先導入最暢銷的CX-5車系 。賽事方面，馬自達宣布2026年超級耐久系列賽參賽體制，將派出搭載「車載CO2回收裝置」的「MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept」與使用低碳燃料（E20）的「MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept」等三輛賽車，透過嚴苛賽道環境實證碳中和技術 。

其他指標性品牌亦表現亮眼，速霸陸（SUBARU/STI）首度亮相搭載手排變速箱的「WRX STI Sport# PROTOTYPE」，預計2026年春季發表。豐田（TGR）展現競技本質，公開以GT3賽事為目標的「GR GT3」實車，並由豐田章男會長與大發汽車上演充滿玩心的輕卡皮卡「親子對決」投票活動。

改裝界大廠HKS則推出具備1300匹馬力的R35 GT-R指標作「Dimension Z」，再次推升內燃機極限。輪胎大廠如普利司通發表了標榜「街道最強」的POTENZA RE-71 RZ輪胎；住友橡膠則推廣季節切換不需更換的次世代全季節輪胎。從日系車廠的電動化轉型，到進口品牌如現代與MIYAVI合作的IONIQ 5行動音樂廳，2026年東京改裝車展完整描繪了汽車文化在追求節能減碳的趨勢下，依然能保存熱血、玩心與個人風格的無限可能。

