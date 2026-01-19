2026東京賞櫻必看！林氏璧分享18年追櫻心得：我會押「這兩天」

每年3、4月就是日本的櫻花季，日本民間氣象機構已陸續公佈了2026櫻花開花期。 圖：東京觀光財團／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 每年3、4月就是日本的櫻花季，日本民間氣象機構已陸續公佈了2026櫻花開花期。旅日達人林氏璧特別整理18年來東京櫻花滿開的資料，發現櫻花滿開的花期長達3週，且每年的情況都不一樣，像是2023年提早開，但2024年卻特別晚開，直言「櫻花預報真的看看就好」，但若一定要賭個日期，會抓在「3月31日或4月1日」。

上週日本民間氣象機構，已陸續公布2026櫻花開花期，其中今年東京預計在3月21日開花、3月27日滿開。不過林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」公布了18年來的資料，發現櫻花滿開的日子落在3月22日到4月6日這麼寬的區間，每年的情況都不一樣。

林氏璧表示，每年在報導櫻花前線之前，都會更新去年的開花和滿開資料進資料庫中，至今已累積了18年。從東京的紀錄來看，先不論開花日的早晚，就滿開的時間平均7至8天。

2008、2013、2014、2015、2019、2024、2025年這7年一口氣變熱偏快滿開，2009、2010、2011、2012、2016、2017這6年都冷回去偏慢滿開，2018、2020、2021、2022、2023這5年則是正常的落在7、8天。若將各種變化多端的因素考慮進去，最後加總起來，這18年東京滿開的日子落在3月22日到4月6日這麼寬的區間。

林氏璧6年前曾說過，可以把特別早的2013年還有2018年當特例。去掉他們的話，其他10年東京櫻花開始滿開的日子落在3月27日到4月6日之間，有6年落在3月29日到4月2日之間。滿開之後大概可以撐5天左右，便會開始吹雪落下，「基於此資料，如果有朋友問我賭一個日期，東京的話我答案通常會給他3月31日或4月1日」。

但很不幸的，如同2013年東京在3月22日特別早就滿開的狀況，2020，2021和2023年竟然在四年中有三年都發生，還很巧都落在3月22日。春假去東京，染井吉野櫻都已經謝得差不多了。這對想在春假去賞櫻的朋友真是壞消息；2024年又是另一個方向發展，櫻花遲遲不開，到4月4日才滿開，是2012年以來最晚滿開的狀況，足足和前一年差了13天。

因此林氏璧坦承，「開花日其實真的不重要，滿開日才重要。不確定的因素實在太多了。櫻花預報真的看看就好，一切都是運氣啊。」

上週日本民間氣象機構，已陸續公布2026櫻花開花期，其中今年東京預計在3月21日開花、3月27日滿開。 圖：取自日本自助旅遊中毒者