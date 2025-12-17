2026柔霧唇膏回歸！Rose、Ella同款仙女唇膏色號公開





2026想買唇膏先衝這些～柔霧感唇膏大勢回歸！Rose同款YSL煙管唇膏、Meovv Ella輕親雲霧保濕唇膏，愛用色號都找到了！還有ARMANI Beauty最新持色水唇紗，輕盈柔霧高級感帶你通往顏霸的道路上～

Rose唇膏：YSL 奢華煙管柔霧唇膏

Rose唇膏：YSL 奢華煙管柔霧唇膏，#1977東方夢 NT.1,650圖片來源：YSL、造咖編輯Vicky拍攝

Rose同款YSL《奢華煙管柔霧唇膏》，真的美到讓人說不出話～#1977清冷灰粉一抹就有高級感，襯托膚色更透白，難怪Rose小公主指定愛用！2026想找一款又霧又潤的唇膏非YSL煙管唇膏莫屬，添加玫瑰果油、神經醯胺雙重滋養，明顯減少唇紋，乾唇都能服貼、均勻暈染不卡紋！

Rose唇膏：YSL 奢華煙管柔霧唇膏，#1936、#1977 NT.1,650圖片來源：YSL、造咖編輯Vicky拍攝

唇膏發色極美、暈染開的朦朧感自帶柔焦濾鏡，除了#1977清冷灰粉，#1936炙熱茶棕也很顯白、適合秋冬氛圍，明亮的琥珀紅棕色氣場十足！1/1～2/28購買任2唇膏，即贈YSL美妝包！

Ella唇膏：M.A.C 輕親雲霧保濕唇膏

Ella唇膏：M.A.C 輕親雲霧保濕唇膏，#923 NT.990圖片來源：M.A.C、IG@Meovv

Meovv Ella正式成為M·A·C全球品牌大使，同款唇膏也瞬間爆火！Ella同款《輕親雲霧保濕唇膏》，是一款質地柔滑輕盈、高保濕的柔霧唇膏，結合4種輕盈粉末，獨特霧化柔焦技術，可淡化唇紋呈現如雲霧般細緻柔軟的暈染效果，高級鬆弛感拉滿～保養成分也很到位，能維持長達10小時的保濕持色！Ella色號是#923 Stay Curious，少女感十足的蜜桃玫瑰色，台灣1/8上市，12/26可在新光三越A11快閃店搶先體驗！

ARMANI亞曼尼神仙唇露！持色水唇紗

ARMANI亞曼尼神仙唇露！持色水唇紗，奢華柔紗訂製唇露 NT.1,650圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

除了韓星同款，2026神仙唇彩還有亞曼尼《奢華柔紗訂製唇露》！亞曼尼液態唇彩有3款，質地皆致敬高級訂製服布料，小紅管唇萃是絲絨、水唇釉是緞光、2026全新唇露是烏干紗，一滴水轉紗科技，讓柔霧質地絲滑又服貼，妝感如烏干紗般輕盈卻又極遮唇色，3秒成膜不沾杯！

ARMANI亞曼尼 奢華柔紗訂製唇露 #560 NT.1,650圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

必收色推薦#560柔紗粉棕，12/22搶先全球momo首發，#161裸紗米棕也超襯膚色，1/7前購買還贈精巧版唇露，加購任一彩妝送奢華紅化妝鏡，12/26～1/30前至松仁威秀MUCROWN看電影還能索取新品底妝體驗組兌換券。

