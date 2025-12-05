2026柯文哲不缺席？ 當6萬人面自曝「我自動請纓南下」

民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城案遭北檢起訴28年半，並羈押禁見長達1年，4日晚間他與現任民眾黨主席黃國昌一起直播，熱度爆表，同時在線人數最高將近6萬人，柯文哲也越講越嗨，談到2026大選，甚至脫口說出「我自動請纓去住南部」，引發熱議。

民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／翻攝自柯文哲YT）

柯文哲、黃國昌在直播中談到民眾黨立委兩年條款，柯文哲表示，明年2月1日後還會有很多事務要黃國昌處理，除了本身要面對選舉、帶領議員，同時還需兼顧立法院事務。他特別指出，若執行兩年條款，立委將面臨換人，新人接班便成為重要課題。柯文哲強調立法院運作相當複雜，新進立委無法立即上線，必須有經驗者從旁協助。

柯文哲透露一絲2026大選規劃。（圖／翻攝自柯文哲YT）

談話過程中，柯文哲突然爆料脫口「我是自動請纓」、「我要去住在南部」。雖然柯文哲未將話說明白，但黃國昌似乎立刻理解話題敏感性，隨即大笑並喊卡，「等一下、等一下，我們先把12月的言詞辯論做完」。柯文哲則回應「我讀那些都讀得好煩喔，越讀越生氣你知道嗎」。

直播尾聲，柯文哲以「我們要留給下一代怎樣的台灣？」作為總結。他重申相信大家都是愛台灣的，但愛台灣的前提應是內部團結，而非讓國家陷入四分五裂、立法院終日喧囂的局面。面對當前政治對立與媒體名嘴的謾罵文化，柯文哲感嘆台灣原本善良的文化被破壞太多，呼籲社會應找回良善的本質，思考該留下什麼樣的「團結」給下一代，而非僅停留在眼前的仇恨與口水戰中。

