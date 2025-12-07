2026柯文哲100%選台南？王義川揭他盤算：走韓國瑜路線

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲於近日合體開直播，柯在直播中脫口「自動請纓去住在南部」；媒體人周玉蔻稱，柯2026很可能去台南或高雄選市長，台南的可能性更高、機率接近100%。民進黨立委王義川揭柯文哲的內心盤算，認為柯將效法韓國瑜的平民路線。

周玉蔻發文說，柯文哲脫口「自動請纓去住在南部」這番話的背後劇本不能掉以輕心，如果一審判決宣布、定讞前還可以選2026，「我判斷他去台南或高雄參選市長，台南目前可能性更高的機率接近百分之百」。

廣告 廣告

王義川6日在三立談話節目《驚爆新聞線》分析柯文哲去南部參選的可能性，他表示，柯文哲選的機會是有，其實不管一審有沒有罪，反正柯都能選，包含台南市、高雄市等，

王義川指出，柯文哲如果要選，會看民進黨在台南、高雄提名的人選，「就決定他要不要選」，因為柯下去選，必須要有主題，假設柯選擇要選台南，就會每天騎著腳踏車，去到七股、北門的海邊看光電板說「民進黨怎麼都搞這些」，柯屆時就會走韓國瑜路線、平民路線。

王義川強調，柯文哲很有可能就會以這樣的模式參選，因為柯如果把鎂光燈都吸到南部去，黃國昌在北部就沒有了，「黃國昌你在北部看到，他都每天在台北地檢署，因為他接下來案子會陸陸續續被叫去問」，所以柯仍有影響戰局的實力。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

自爆跟柯互嗆冷戰 陳佩琪開嗆檢調：騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴

批柯文哲玩把戲才進土城！鍾小平邀功：國民黨要頒獎狀給我

柯文哲指2026藍白合別再讓3%、6% 鄭麗文：大家對上次合作破裂還有陰影

曝柯文哲準備好「后羿射日」！詹凌瑀諷黃國昌：只是免洗筷

