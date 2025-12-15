2026桃園市長選戰民調輾壓綠營！張善政：市民的眼睛是雪亮的

2026大選將至，各界關注民進黨會派誰挑戰桃園市長張善政，綠委王義川、總統府副秘書長何志偉等都被認為是可能人選，但民調顯示，張善政不論對上誰都成輾壓態勢。對此，張善政今天（15日）表示，並沒有在意民進黨會推派誰，也不會以民調自滿，會繼續努力。

張善政。（圖／中天新聞）

TVBS民調中心公布的最新民調顯示，若民進黨推派王義川參選桃園市長，張善政支持度為59%、王義川只有20%，另外有21%未決定；如果民進黨推出何志偉出戰，張善政仍舊有59%支持度、何志偉也是只有20%，21%未決定；若民進黨推派法務部次長黃世杰參選桃園市長，張善政支持度為至61%，黃世杰的支持度是19%，另外21%未決定。

王義川。（圖／中天新聞）

另外，針對張善政上任桃園市長至今三年來的施政表現，有61%桃園市民表示滿意，較就任兩年時的53%提升8個百分點，是歷年調查高點；而不滿意的比例也增加6個百分點至18%。

對此，張善政表示，並未特別在意民進黨推出什麼樣的候選人，只要我們把事情做好，相信市民的眼睛是雪亮的。我們也還有很多要改進的空間，所以不會以民調自滿，會繼續努力。

何志偉。（圖／中天新聞）

本次調查是TVBS民意調查中心於114年12月5日至12月12日進行的調查，共接觸1,153位20歲以上桃園市民，其中拒訪為200位，拒訪率為17.3%，最後成功訪問有效樣本953位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣辦法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

