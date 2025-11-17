2026桃園市長選戰準備開打 張善政引用1名言喊「有信心」
桃園市議會今（17）日進行市政總質詢，議員林政賢以「科技市長的連任承諾與施政檢驗」為主軸，針對市長連任意願、南門市場火災善後、土地資源活化、市政中心選址、商圈振興、減塑政策及新住民教育等議題提出質詢，要求市府展現魄力、加速執行。
林政賢指出，張善政上任近三年，民調滿意度突破七成，鐵路地下化、智慧城市轉型政績有目共睹，連任乃桃園之福。然外界謠傳民進黨將派林佳龍、何志偉或王義川參戰2026選戰，林政賢強調，市長擁有行政院長、科技部長及康乃爾博士經歷，與林佳龍學經歷平分秋色，施政績效才是勝選保證。要求市長公開表示有信心爭取連任，並盡速正式宣布，讓市民安心。張善政引述前美國總統雷根的話，「我不會以我的對手年紀輕而攻擊他」，並表示有信心連任。
南門市場火災燒毀近千坪、數百攤位，濃煙影響40里。林政賢要求市府緊急救助金依損失加倍補助、開放南門公園或東門市場附近設臨時中繼市場、一個月內提全市老舊市場防火總體檢報告、提供300萬無息貸款並設理賠綠色通道、推動原址現代化重建。南門市場逾60年歷史，張善政須展現魄力重振市場榮光。消防局長龔永信、經發局長張誠表示，初步判斷是電線走火引起，後續會先建設簡易設施讓市場攤販維持生計。
清大、中大等校無償撥地多年閒置，審計單位屢指缺失，要求市府比照台北市政府收回新壽北士科土地，展現強勢作為。土地應速回收，轉供國際大廠設R&D總部。另市政中心選址已投入300萬規劃、月租19廳舍逾200萬，林政賢要求年底前確定市政中心選址，並設置桃捷運便利用地及考慮員工通勤與子女教育，且在桃園市區用地，平衡市政發展。張善政表示，若無具體作為，會研議收回。
桃園商圈從17個增至25個，成長47%，但經發局總經費仍原地踏步800萬，平均每圈不到30萬，林政賢要求明年加碼至1200萬，推特色活動、恢復跨縣市交流、商圈輔導納入總會、舊城區加速都更翻新、強化公共設施與停車空間。
林政賢也引用海岸垃圾調查，一次性塑膠製品污染嚴重，買菜一年用近500個塑膠袋，要求環保局提出減袋新方案、推動方式與獎勵措施，並強烈建議比照台北、新北實施垃圾隨袋徵收，落實減塑減量。
桃園新住民人口17萬，全國第二，林政賢質疑市府除節慶活動外，教育制度面作為不足。新二代語言落差大，母語師資缺，家長無法參與學校活動。要求市府提出全市層級發展計畫，涵蓋語言支援、升學輔導、心理諮商及家長參與，以及家長會納新住民代表，強化家校合作。
據內政部統計，桃園老屋比例超44%、42萬棟，今（114）年至10月危老案僅75件、桃園區12件，進度嚴重落後。林政賢要求市府掌握桃園區危險建物精確分佈主動調查、建立高風險建物地圖並定期公佈、桃園區選3-5公辦都更示範區塊，市府須加速行動，確保居住安全與城市競爭力。林政賢強調，桃園新舊交替快速，不能讓市中心凋零，盡速讓桃園成為宜居智慧城市。
