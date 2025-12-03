2026桃園市長 王世堅再讚何志偉「很好人選」：深入基層有衝勁

總統府副祕書長何志偉勤走桃園基層。（資料照／蔡依珍攝）

2026年桃園市長選舉，民進黨會派誰挑戰現任市長張善政，仍未定案。但人氣十足的民進黨立委王世堅 今大讚現任總統府副祕書長何志偉，是「很好」的人選，他並提出3點分析，包含何在一年前就開始了解桃園市政、基層走動，並參與地方活動，代表有事先布局了解。這也是王世堅繼日前稱許何志偉善良、指如有需要會幫站台後，再度表態力挺。

王世堅昨（2日）接受網路節目《中午來開匯》專訪時，被問及如果何志偉參選2026桃園市長選舉的看法，他表示「很好」，原因有3點，第一，一年前何志偉開始了解桃園市政、基層走動，並參與地方活動，這點很好，而非被欽點就去那裡選，非臨時起意，有事先布局了解；第二，推測何志偉下一個階段應該會針對桃園市政方針提出政策和看法。

王世堅續指，第三，民進黨應該讓有準備的人優先參選才對，何志偉雖年輕但有善良的心和學習的心，應該讓年輕人參與、爭取位置，「何有年輕人的衝勁，我覺得是很好的」。

目前綠營黨內傳出，除何志偉可能出線外，王義川也有意參選桃園市長，但王近來先稱北市輝達案恐涉圖利、又說自己是台灣國立委， 被大批人罵翻，藍營地方人士曾指，王的發言都不受桃園人歡迎。

