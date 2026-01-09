2026桃園機車補助計畫出爐！新增2大加碼方案「最高可達4萬以上」

即時中心／廖予瑄報導

今（2026）年桃園市電動機車補助計畫出爐！桃政府將延續去（2025）年舊換新與新購電動機車的一般性補助，此外，今年還會再新增「外送騎士」與「守望相助隊」2大加碼方案，「最高補助金額可達44,000元。」

桃園市環保局公告，今年「桃園市電動機車補助計畫」將延續去年方案，維持汰舊換新與新購電動機車的一般性補助，並持續推動「婦幼E騎GO」、「青壯騎行」、「青春馭電」、「原住民樂購」、「復興區／中低收入戶」等專案。

另外，環保局也進一步說明，今年將再新增「外送騎士」與「守望相助隊」2大加碼方案，最高補助金額可達44,000元，「補助期間將從今年1月1日起，至12月31日止，最晚申請期限將延至明（2027）年1月10日」，環保局提醒，名額有限，符合資格的市民歡迎把握機會踴躍申請。

而環保局長顏己喨則表示，桃園市電動機車數量已突破10萬輛，市占率達7.21%，居六都第2明，補助金額則是六都第1，「展現出桃市府推動綠色運輸的決心」，他說，今年補助的最大特色，在於「金額加碼有感、族群涵蓋更廣」，以兼顧環境永續與社會衡平。

