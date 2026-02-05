地方中心／周秉瑜 桃園報導

2026年桃園燈會，規劃三大展區，一連展出12天，其中高達13公尺主燈也搶先亮相，今年以全金屬飛馬，結合航空城意象，利用航空廢材再生打造，搭配多軸機械臂，結合特效，打造國門之都燈節盛宴，一起來看看！

幾何造型的飛馬，前蹄高揚，在五彩燈光照印下，360度旋轉，展翅飛天，超氣派！這是2026年桃園燈會主燈。

桃園燈會主燈設計策展人劉治良：「這次是用巨大的飛馬金屬飛馬，作為我們的主要的象徵的意象，採用了非常多所謂的航空廢棄的鋁材，去做再生，那同時我們加上了多軸的機械臂，用多軸的方式，去呈現一個氣勢磅礴的，一個展演的聲光秀。」

2026桃園燈會連展12天 主燈「金屬飛馬」震撼亮相

2026桃園燈會連展12天，主燈「金屬飛馬」震撼亮相。（圖／民視新聞）

今年桃園燈會，以飛馬結合航空城為主題，規劃3大展區，25號開始，一連展出12天，其中這座13公尺高的全金屬主燈，就在虎頭山創新園區登場，週四搶先曝光，拿下多座金馬獎的國民阿嬤陳淑芳也到場炒熱氣氛。

資深演員陳淑芳：「桃園這個地方為什麼這麼好，因為我們的國門在桃園桃園機場，不管怎麼樣，這是一座跨國際、跨世界的一個橋樑。」

小提燈原創人洪新富：「偉峻的馬機長，登高望遠帶著大家一起往前進。」

2026桃園燈會連展12天 主燈「金屬飛馬」震撼亮相

2026桃園燈會連展12天，主燈「金屬飛馬」震撼亮相。（圖／民視新聞）

除了主燈，還有飛機造型的馬年創意小提燈！

桃園市長張善政：「今年這小提燈非常可愛，坐著飛機起飛的馬，象徵我們桃園國際機場，然後馬年呢馬年我們會行大運，我們桃園的發展，用這小提燈來，展示我們大家的企圖心，還有我們未來非常非常，有發展的未來。」

桃園燈會集結創意和巧思，年年玩出新花樣，就是希望馬到成功，打造擁有桃園特色的燈節盛宴。





