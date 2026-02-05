2026桃園燈會2/25登場 影后陳淑芳驚喜站台

桃園市長張善政與「國民阿嬤」陳淑芳共同出席記者會，揭曉高13米的全金屬機械主燈「飛馬耀桃園」，展現桃園科技與藝術交織的軟實力。





桃園年度盛事「2026桃園燈會」即將於2月25日震撼登場！桃園市長張善政5日出席記者會，正式揭曉年度主題「飛馬耀桃園」。本次燈會打破傳統，不僅結合桃園「航空城」城市意象，更創全台之先與在地航太產業合作，打造高13米的全金屬機械動態主燈。今日記者會特別邀請「國民阿嬤」影后陳淑芳現身助陣，象徵金屬「飛馬」與「金馬」影后的榮耀交會，為這場為期12天的光影盛宴拉開序幕。

張善政表示，座落於虎頭山創新園區的主燈「飛馬耀桃園」，由藝術家劉治良操刀，展現桃園作為工業與航太重鎮的實力。主燈高13米、展翼寬達18米，不僅具備360度旋轉底座，翅膀更採用先進的「多軸翼載機械臂」技術。張善政市長特別介紹，主燈部分金屬原材料採購自桃園在地「銳鵬航太科技」之航太廢金屬，體現循環經濟精神。主燈秀將結合煙霧與雷射特效，演出「雲啟、集眾、凌雲、御空、啟航」五幕劇情，每日晚間18:00起每半小時展演一次。

記者會另一亮點為剛榮獲第62屆金馬獎終身成就獎的資深演員陳淑芳。陳淑芳表示，主燈金光閃爍的姿態讓她聯想起影壇最高榮耀金馬獎。曾短暫居住桃園的她，對這座城市作為國門、連結世界的定位深有感觸。她的出席不僅讓「飛馬」與「金馬」形成趣味對照，更賦予了燈會深厚的文化溫度。

國民阿嬤陳淑芳現身站台。

本次燈會分佈於虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園，展期至3月8日。三大主題燈區各具特色：

「未來光域」（虎頭山）： 主打科技感。導入AI語音轉譯系統，能即時將民眾語音轉化為吉祥話；現場更設置AR互動祈福及旋轉木馬、海盜船等免費遊樂設施。

「森韻流域」（南崁溪）： 結合西班牙藝術家創作的巨型粉紅搖搖馬與永續木藝裝置「馬上鑽」。水岸邊更點亮可愛河馬燈飾與傳統花燈工藝，營造五感沉浸氛圍。

「dtto friends 樂園」（三民運動公園）： 聯手社群平台Dcard原創IP「dtto friends」，展出10組人氣角色燈組，結合放天燈、吃元宵等台灣文化元素，打造年輕族群最愛的社群打卡熱點。

全國最大金屬飛馬主燈亮相。

為擴大參與感，市府聯手不動產建築開發商業同業公會與明倫三聖宮打造成功路「光影燈廊」，串聯舊城區與會場。此外，包含景福宮、仁海宮、壽山巖觀音寺在內的九大宮廟亦共襄盛舉，設置宗教祈福燈組，讓民眾在賞燈之餘也能求得開春好運。

今年由紙藝大師洪新富設計的小提燈「馬上發」同樣吸睛。提燈結合飛機造型，由生肖「馬吉」擔任機長，螺旋槳寓意「前轉（錢賺）」。設計師巧妙將飛機擋風玻璃處設為存錢孔，讓民眾在燈會後可作為存錢筒重複使用。

觀旅局長陳靜芳提醒，小提燈將於2月27日至3月1日、3月3日（元宵節）、以及3月7日至8日於燈會現場發放。民眾如欲了解詳細交通資訊及展演時刻表，可至「2026桃園燈會」活動官網（https://2026taoyuanlanternfestival.tycg.tw/）或臉書「樂遊桃園」粉專查詢。

大合照。





