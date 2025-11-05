2026桃園綠營布局引關注 張清俊：何志偉勤走地方能見度高

cnews124251105a06

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

明年九合一選舉再度登場，桃園市長之戰備受矚目，由誰代表民進黨出征各界議論不斷。深耕桃園的民眾黨社會發展部主任張清俊，4日接受廣播節目專訪時透露，在地方跑行程時，常常看到總統府副祕書長何志偉，反倒很少見到民進黨立委王義川的身影，這番話也引發外界關注綠營在桃園的佈局走向。

張清俊指出，自己長期在中壢服務，樂見各政黨派出優秀人選為桃園努力。還分享確實有看到王義川在青埔設立服務處，剛好就在自己的聯絡處樓下，兩人算是「鄰居」，當地算王義川的責任區，但也坦言，在實際跑地方時「目前沒看到王義川」。主持人質疑，大家點名王義川，地方上卻沒看到人？對此張清俊說：「我沒看到不代表別人沒看到或他沒行程。」

廣告 廣告

張清俊表示，目前自己的行程中，只看到何志偉。何是否要選市長，他認為傳言都傳開，並舉例，不僅有市議員掛布條力挺何志偉角逐桃園市長，許多公部門與市府主辦的活動也都能見到他的身影，以11月為家長會長交接期來說，在多場家長會長交接典禮都有邀何志偉出席，代表都與何志偉建立一定程度的聯繫。

因此，是否代表王義川選桃園是「只聞樓梯響」，張清俊回應並不清楚，坦言選桃園不好選，對於王義川是否要挑戰桃園市長是沒聽說，反而何志偉一直被民眾提及要選市長。還分享自己對何志偉的印象是「文質彬彬、待人客氣」。

張清俊觀察，何志偉出席活動時即使坐在主位，也會在張善政市長到場後主動讓位，態度謙遜，令人印象良好。強調桃園幅員遼闊，選舉若僅靠空戰宣傳，難以真正打動人心；唯有深入基層、實際走訪，才能感受到民情的溫度與回饋，「有走就有人會提到你。」

照片來源：何志偉FB

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

雙11開跑 好市多黑鑽會員享早鳥雙重優惠

網友激推帶長輩去好市多「免費測聽力」 分享經驗大讚服務人員超耐心

【文章轉載請註明出處】