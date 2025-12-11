2026桃園跨年卡司全解鎖！Apink壓軸開唱 宇宙人陪迎新年第一刻

人氣韓國女團Apink跨年在桃園開唱。TVBS提供

「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波9組卡司日前已經公布，今（11日）記者會在桃園市政府綜合會議廳舉辦，「國師」唐綺陽為跨年卡司解鎖，除了首波9組藝人外，隱藏版2組重量級卡司也公布，倒數前將由Apink（初瓏、普美、南珠、夏榮）舞力、魅力齊發帶來壓軸演出，倒數後更有「宇宙人」精彩熱唱，陪大家迎接2026第一刻。

晚會主持人唐綺陽（右）揭曉桃跨壓軸，黃宣（左）驚喜獻聲先睹為快。桃園市政府觀光旅遊局提供

Apink跨海問候片曝光 黃宣現場劇透「大咖亂入」

記者會上首映今年跨年宣傳影片，而韓團Apink更跨海精心錄製問候影片，邀請民眾與所有粉絲一起來桃園跨年，此外，YELLOW黃宣也驚喜獻聲，帶來極具個人魅力的精湛演出，黃宣更爆料預吿：「跨年晚會將亂入大咖卡司的舞台演出，絕對帶給觀眾大驚喜，邀請大家到桃園跨年晚會現場揭曉！」

倒數後有「宇宙人」精彩熱唱。TVBS提供

桃園跨年卡司全曝光 大咖陣容歡度跨年夜

桃園跨年演唱卡司今日全面解鎖，不僅邀請金鐘得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝三人聯手主持，還邀請到Apink、徐若瑄、蕭秉治、陳勢安、温嵐、YELLOW黃宣、宇宙人、icyball冰球樂團、J.Sheon、派偉俊、HUR+共11組演唱藝人，將帶來多首膾炙人口的暢銷金曲及高CP值的舞台演出，歡迎大家來桃園歡度跨年夜。



