2026桃園跨年晚會維安升級 樂天球場全面安檢與總量管制





2026年腳步近了！「2026桃園ON AIR跨年晚會」將於12月31日晚間7點，在桃園青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場」雙場地熱鬧揭幕。桃園市政府25日公布完整維安與交通疏運計畫，除了機場捷運將挑戰連續41小時不收班，更投入特殊警力與緝毒犬隊執行地毯式安檢，確保市民在安全無虞的環境下歡度新年。

2026年跨年晚會首度結合職棒球場與戶外廣場，預期將湧入大量人潮。為強化維安，桃園市政府已成立安檢小組，將於主會場樂天桃園棒球場實施嚴格的人員及隨身物品檢查。活動當日，警察局將出動特殊任務警力、防暴緝毒警犬隊及刑事快打部隊，並運用金屬探測器、無人機干擾槍及「天羅地網」監控系統，建構全方位安全防護網。



2026桃園跨年晚會-免費接駁車(紅.綠)。

主辦單位提醒，球場將採取分區、分時段開放並實施總量管制。草坪區入口（Gate 1）預計於12月31日上午10時率先開放；球場東西側座位區入口（Gate E、W）則於下午2時開放入場。為確保進場流暢，現場禁止攜帶違禁品、大型背（提）包及行李箱，呼籲民眾「輕裝上陣」，若場內滿員，請配合引導前往戶外轉播區。

交通方面，桃園捷運公司宣布，機場捷運將自12月31日早上起，連續41小時不收班，全力支援通勤需求。市府亦規劃兩條「免費接駁車」往返桃園及中壢火車站，分別為=: 紅線（桃園線）桃客桃園總站搭乘。綠線（中壢線）桃客中壢總站搭乘。

2026桃園跨年晚會-免費接駁車(藍.黃)。

針對散場人流，元旦凌晨0時30分及1時將加開藍線（大溪線）及黃線（龍潭線），並協調台鐵加開班次，確保住在大溪、龍潭及外縣市的民眾都能順利返家。

活動當晚23時起，會場周邊將分四階段實施交通管制。首階段將封閉民權路四段及高鐵南路二段慢車道；隨後視人潮擴大管制領航北路一段。跨年倒數前夕（23:50），永園路及文康二路將劃設為「煙火落焰區」實施人車淨空。散場時，文康路及文智路將納入管制，永園路則採單向行駛以加速車流離場。

2026桃園跨年晚會-停車資訊。





此外，YouBike「桃園會展中心站」及「捷運A19站」將於12/31下午3時起暫停營運。自行開車或騎車的民眾，請務必依停車告示停放於規劃之停車場，避免違規影響動線。

桃園市政府表示，希望透過縝密的交通規劃與安全檢查，讓每位參與「桃園ON AIR」的市民都能開心出門、平安回家。無法親臨現場的民眾，亦可透過官網及多元平台同步收看轉播。更多即時資訊請至活動官網（[https://www.2026taoyuannewyear.com.tw/](https://www.2026taoyuannewyear.com.tw/) ）或「樂遊桃園」Facebook粉專查詢。



2026桃園跨年晚會資訊圖。

