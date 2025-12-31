2026桃園跨年演唱會壓軸！韓國女團Apink抵達桃機畫面曝

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

2026年跨年今（31）日登場，不少民眾下班後將參與各縣市政府舉辦的跨年活動，而韓國人氣女團Apink則被受邀「2026桃園ON AIR跨年晚會」擔任演出壓軸，而稍早獲得最新消息，Apink已經抵達桃園國際機場，相關畫面也隨之曝光。

「2026桃園ON AIR跨年晚會」將於今日晚間7時在桃園青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場（鄰近中壢區領航北路一段100號）」雙場地熱鬧登場，桃園市政府表示，今年跨年晚會以「ON AIR」為主題，結合科技、在地文化、運動元素與跨界演出，打造兼具安全、品質與城市特色的跨年盛會。

本次出演陣容則包含歌手陳勢安、徐若瑄、YE:LLOW黃宣、蕭秉治、派偉俊、J.Sheon、溫嵐、宇宙人樂團、冰球樂團、台灣女團HUR+以及Apink。

快新聞／韓國女團Apink

2026桃園ON AIR跨年晚會演出陣容。（圖／擷取自「2026桃園ON AIR跨年晚會」官網）

