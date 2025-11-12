2026桃園農產月曆亮相！葛萊美獎設計師操刀 樂天桃猿冠軍球員力挺
【記者張沛森／桃園報導】由葛萊美獎「最佳唱片包裝設計獎」得主蕭青陽操刀，集結桃園地產時令水果，以及代表性地標水彩畫藝術創意構圖的「2026桃園農產月曆」今天（12日）亮相！甫獲中華職棒36年冠軍球隊-樂天桃猿，也由副隊長梁家榮領銜，共14位主力球員拍攝形象照，用行動力挺並透過月曆宣傳桃園特色之美。
2026桃園農產月曆以「馬力食足」為封面主題，寓意桃園五穀豐登、豐衣足食；延續2025農產月曆好評，連續第二年力邀蕭青陽老師操刀，集結藝術家陳俊華、張晉霖、張家荣、余思瑩、蔡岳霖及攝影師謝文創、蕭帷軒共同創作，將桃園農業的多樣與美麗，轉化為一幅幅動人的藝術作品。
桃園市長張善政表示，2026年版月曆依據民眾回饋調整版面，放大日期格方便長者書寫，兼具實用與美感。今年行銷也結合樂天桃猿職棒隊，以運動形象連結城市品牌，展現桃園活力與創意。
農業局長陳冠義表示，翻閱2026桃園農產月曆，就像一次走讀、品味整個大桃園的地理人文精華，月曆素材結合在地農產特色，像是拉拉山水蜜桃、象徵好事發生的柿子與花生，還有草莓、西瓜、洋香瓜、火龍果等時令水果；背景搭配的則有李騰芳古宅、中庄吊橋、三坑田園景觀、秀才登山步道、竹圍漁港、永安漁港觀光漁市等水彩畫，用圖說展現桃園之美。
陳冠義表示，除了有葛萊美設計大師坐鎮，「桃園好農」的長期合作夥伴-中職36年總冠軍樂天桃猿，也由副隊長梁家榮及林智平、余德龍、朱承洋、張閔勛、林承飛、成晉、王志煊、林政華、陳柏豪、莊昕諺、宋嘉翔、李勛傑、蘇俊璋等14位球員，分別選擇屬於自己的生日月份或幸運數字專屬月曆，拍下一系列宣傳照，希望藉由冠軍球員的魅力與影響力，讓更多人認識桃園特色。
2026桃園農產月曆11月22日起將於桃園仙草嘉年華活動現場開放限量索取，活動詳情請上「桃園好農」臉書粉絲專頁查詢。
