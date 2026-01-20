2026桃園鐵玫瑰藝術節啟動 4至5月打造藝文饗宴

▲2026桃園鐵玫瑰藝術節啟動記者會。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（20）日下午前往桃園展演中心，出席「2026桃園鐵玫瑰藝術節啟動記者會」。張善政表示，桃園鐵玫瑰藝術節走過15年，持續集結全臺優秀團隊並培育在地藝術能量，本屆活動將於4月11日至5月24日登場，邀請全臺民眾走進桃園，感受多元豐富的文化魅力。

張善政指出，今（115）年桃園鐵玫瑰藝術節展現高度多元與包容，內容橫跨世代與族群，並融入移工、新住民等多元文化，呼應桃園的城市特色。其中一大亮點是將「忠貞市場」從飲食文化延伸至藝術創作，邀請滇緬料理職人李福英，帶來別具特色的傳統飲食結合慢島劇團演出，展現桃園文化融合與創作能量。

廣告 廣告

2026桃園鐵玫瑰藝術節策展人李惠美表示，本屆鐵玫瑰藝術節特別提前至上半年舉辦，避開藝文高峰，以「摺時間（Fold the Time）」為主題，透過摺疊記憶、歷史與生活，促成跨國與在地、跨世代的藝術共創，集結來自日本、蘇格蘭、馬來西亞、印度、印尼，以及臺灣原住民、新住民等國內外藝術團隊，打造兼具藝術深度與社會關懷的文化平臺。

協同策展人吳思鋒表示，本次藝術節以城市走讀揭開序幕，規劃移工、忠貞新村及新劇運動等3條路線，串聯後續12檔演出與1檔工作坊，並以歷史、城市、神話與社群為主軸呈現，展現臺灣劇場長年累積的創作能量與跨世代對話的價值。

文化局表示，2026桃園鐵玫瑰藝術節於4月11日至5月24日登場，演出場域涵蓋桃園展演中心、中壢藝術館、中壢中央公園及桃園米倉劇場等地。本屆藝術節共規劃12檔演出、1檔工作坊及1檔走讀活動，希望以劇場、行動展演及城市走讀等形式，帶領觀眾以藝術視角重新認識城市。另同步規劃講座、延伸書展及「Open Rose鐵玫瑰藝起來」Podcast，自1月30日起每週五更新，邀請更多民眾透過鐵玫瑰一窺豐富多元的桃園。更多活動與購票資訊，請至桃園鐵玫瑰藝術節官方網站（網址：https://ironrose-fest.com/）查詢。