2026桃花第一是猴！四生肖犯太歲要留心

全新命理節目《命運靖來說》持續引發討論，最新一集中，命理專家柯柏成針對「2026運勢」做出最新解析，從年度五大強勢生肖、最旺桃花榜到四大太歲一口氣說明。他提醒，今年能量移動快速，不論工作、人際或情感，都會「動得比預期快」，抓得住節奏就能讓好運倍增。





五大運勢最強生肖：猴、虎、狗、羊、龍領跑

● 猴（事業＋桃花雙得意）：事業動能強、合作多、人緣好，加上桃花旺，是全年人氣王。

● 虎（三合貴人）：貴人助力強，工作推進順利，遇新機會別猶豫。

● 狗（三合貴人）：人際好轉、資源湧現，適合拓展新領域。

● 羊（六合貴人）：團隊合作順暢，容易得到提拔、信任。

● 龍（學業／考運突出）：學習效率高、考試運強，非常適合考證照、進修。

桃花最旺前五名：猴、羊、牛、馬、龍

1. 猴 — 被暗戀、告白容易成功：人氣高、吸引力強，是今年最容易脫單的冠軍。

2. 羊 — 容易遇到正緣、穩定發展：情緣乾淨明確，適合走入認真關係。

3. 牛 — 有桃花但容易遇到爛桃花：建議多觀察，不要太快投入。

4. 馬 — 飛來豔福不是福：曖昧多、誘惑強，但需慎選，避免關係混亂。

5. 龍 — 人緣旺、桃花自然跟著來：不刻意也會有人靠近，屬於自然吸引型。

年度變動大！柯柏成點破提升運勢關鍵！（圖／民視新聞）









2026犯太歲四生肖：馬、鼠、牛、兔

柯柏成提醒，犯太歲不是「倒霉」，而是變化較多、情緒易波動的一年，只要穩住節奏反而能化危為轉機。

● 屬馬（值太歲＋刑太歲）：壓力多、事情反覆，建議保持耐心，不宜衝動決定。

● 屬鼠（沖太歲）：易有突發事件、計畫變動，保持彈性最重要。

● 屬牛（害太歲）：人際容易出現誤會，溝通需更清楚。

● 屬兔（破太歲）：心態較不穩、易覺得累，務必管理好情緒與生活節奏。





《命運靖來說》柯柏成提醒：掌握節奏，才能在變動之年走對步伐。（圖／民視新聞）





《命運靖來說》以「實用命理」為核心，希望讓觀眾在變動的年度中，更能掌握節奏、提升運勢。節目中柯柏成老師，分享自己吃素的因緣，也提到或許吃素的關係，他對照自己的命盤，發現幾次災劫都平安度過。他強調12/21冬至這一天，適逢天赦日，民眾若能廣行眾善將能得到滿滿加持。

完整內容請點連結：https://www.youtube.com/live/HSz4GrRMd3I

原文出處：《命運靖來說》揭2026運勢榜 柯柏成：「一生肖」事業桃花雙開

