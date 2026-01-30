2026樂活夜櫻季1/30開幕！ 預計2/9進入盛花期

「2026樂活夜櫻季」今（30）日晚間於內湖樂活公園正式登場，展期自1月30日至2月22日止，今年以永續為核心概念，特別邀請藝術家陳文傑以廢鐵件打造裝置藝術，融入環保意識。目前園區櫻花約二成開放，預計2月9日至13日達盛花期。

「2026樂活夜櫻季」1月30日晚間於內湖樂活公園正式登場，展期至2月22日止。（圖／台 北市政府工務局公園路燈工程管理處，下同）

今年夜櫻季除了傳統賞櫻活動外，亦規劃2月7日（六）舉辦「櫻下畫映日」假日限定活動，邀請市民體驗花季多元樣貌。活動延續市民熟悉的賞櫻動線，樂活二期地下停車場已全面開放，提供更流暢的散步空間，為賞櫻體驗增添便利性。

藝術家陳文傑以廢鐵件再製多組大型永續裝置藝術，透過材料再利用與創意詮釋，展現台北在環境意識與公共美學的新面貌。夜間點燈後，裝置作品與草花布置相互映照，塑造層次豐富的光影景緻，成為今年最具特色的視覺焦點。

台北市副市長李四川表示，樂活夜櫻季已成為台北迎春的重要活動，今年以永續為核心概念，不僅展現市府在推動環境友善及城市美學的努力，櫻花步道在整體動線規劃與環境氛圍上都更加成熟，希望市民能輕鬆走入公園，感受春天氣息。

公園處處長藍舒凢指出，今年從活動設計、場地運用到民眾參與方式，皆納入環境友善與資源循環原則，現場以回收再製的裝置藝術為呈現，讓民眾在賞櫻過程中，也能看見資源循環轉化為公共藝術的實際樣貌，期盼讓公園成為兼具美感、教育與休憩功能的公共場域。

開幕活動邀請阿卡貝拉人聲樂團專業演出，並由東湖國小弦樂團、內湖當代舞蹈團、及新住民組成的美麗多元舞蹈團暖場，以音樂、舞蹈與人聲開啟今年的夜櫻盛會。同時，主題式活動當日亦推出風格市集，提供多樣特色美食，為活動增添氛圍。

活動期間串聯周邊多家特約商家推出花季限定優惠，民眾只要出示花季官網優惠畫面或粉專活動畫面，即可享有優惠，鼓勵民眾在賞櫻之餘漫遊社區，支持在地生活圈。

此外，活動期間也推出多項線上互動內容，包括IG短影音大賞邀請民眾拍攝15至60秒的影片紀錄夜櫻之美，完成指定步驟後可參加評選，有機會獲得無線降噪耳機、香氛類禮品等好禮。現場打卡並完成問卷者，亦可兌換限量手工切片糖果。

公園處提醒，雖然樂活地下停車場已開放，仍建議民眾多利用大眾運輸前往。可搭乘捷運文湖線至東湖站3號出口，步行約10分鐘；或搭乘53、281等多線公車至「東湖社區站」或「東湖國小站」。鄰近亦設有YouBike站點，提供多元便利的交通選擇，同時也請民眾在園區周邊行走時，特別留意交通安全，共同維護賞櫻安全。

