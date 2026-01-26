2026樂活夜櫻1月30日登場 「日」、「夜」櫻皆美！
2026樂活夜櫻1月30日登場 「日」、「夜」櫻皆美！
【旅遊經 洪書瑱報導】
在這個「梅」好時刻，櫻花花訊也將緊跟而來，其中台北熱門的賞櫻景點──樂活公園，在櫻花綻放的時刻，於1月30日至2月22日，將舉辦2026樂活夜櫻季，讓遊客不僅在白日可以賞櫻花，在夜色降臨時，櫻花在燈光映照下，也展現不同的「櫻姿」。其首場活動於1月30日在內湖樂活公園正式展開，活動當晚，樂活公園在燈光點綴下成為夜間限定的賞櫻場域，邀請民眾在音樂、光影與花景交織的氛圍中，走入一場屬於春天的夜間視覺饗宴。
樂活公園是賞夜櫻的熱門景點
今年夜櫻季以「永續共賞」為核心，不僅有浪漫的櫻花步道，更在樂活公園內精心妝點了多樣化的裝置藝術與繽紛草花。並透過光影設計，讓藝術與植栽交織出視覺層次，這不僅是一場視覺盛宴，更結合了音樂、藝術與永續理念，重新定義夜櫻的迷人姿態，是一場別具心裁、充滿層次感的春夜美學之旅。
今年樂活公園地下停車場完工，樂活二期公園也正式開放，沿著賞花步道路線前行，民眾可欣賞寒櫻、八重櫻與吉野櫻於夜間交錯綻放的景致，花期自1月底至2月底隨著時序陸續綻放，是寒假期間賞櫻漫遊的好去處！
2025年樂活夜櫻季檔案照片
2026年樂活夜櫻季將邀請阿卡貝拉人聲樂團
花卉試驗中心主任林育正表示，為迎接花季開幕，特別規劃主題式活動，現場音樂與表演節目穿插，包含：內湖在地學校音樂、舞蹈演出以及專業表演團體的人聲演唱，讓藝術表演自然融入花季景觀，陪伴民眾在夜櫻樹下駐足、漫步與停留。同時，主題式活動當日亦將設置風格市集，提供輕食與特色小點，讓民眾在賞花之餘，能透過味覺延續春夜的熱鬧氛圍。另外2月7日假日還有限定活動、IG美影大賞等，相關系列活動內容也會陸續登場。
提醒民眾，雖然周邊停車空間較往年充裕，但還是建議民眾多利用大眾運輸前往。民眾可利用捷運文湖線至東湖站 3 號出口，步行約 10 分鐘即可抵達；或搭乘 203、284、629、677、711、896、903、藍 36、棕 19、紅 2 等公車至東湖社區站，步行約 1分鐘即可進入園區。鄰近亦設有 YouBike 站點，提供多元便利的交通選擇，同時也請民眾在園區周邊道路行走時，特別留意過馬路的安全，注意來車，共同維護賞櫻安全。
民眾可在花季期間，不妨走進樂活公園，在日光與櫻美；夜櫻與光影交織的步道間，在都會城市中，收藏一段屬於這個春天的溫柔記憶。相關活動訊息可至花IN台北官網(https://flowersfestival.taipei/)或樂活夜櫻季粉絲專頁查詢。建議民眾在賞花前可至「花 IN 台北」官網查詢最新人潮狀況，以規劃最佳賞花時間。
※.內湖樂活公園：
地址：台北市內湖區康樂街 61 巷
以上圖片：台北市工務局公園處提供
其他人也在看
前主播母被詐騙6百萬！遭逼迫跟地下錢莊借錢「月利息42萬」
詐騙集團手法推陳出新，若不多留意恐怕會受騙，前主播黃芓期透露年近7旬的母親遭到「假檢警」詐騙，竟將名下5間套房跟地下錢莊抵押借款600萬，每個月利息就要42萬，好在她得知後協助處理，才讓母親免於傾家蕩產。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
婦當鋪借錢匯詐團 假老公打電話遭警識破
高雄一間當鋪接連遇到兩名婦人來當東西要借錢，一問之下才發現，都是遇到網路交友愛情詐騙的老梗，一名被害人是70歲婦人，從花蓮搭火車拿假珠寶想借30萬給假老公，另一名被害人，從台南搭計程車來，說要當自己的機車借5萬，也是匯給假老公，還好當鋪聯手警方苦勸，過程中，假老公打電話來，當 場被員警戳破，繼續是獨家報導。 #當鋪#借錢#愛情詐騙東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
薰衣草森林南投九九峰園區 3/9 正式試營運，2月中旬先行分階段限額預約體驗！
薰衣草森林南投九九峰園區3/9正式試營運，2月中旬先行分階段限額預約體驗！【旅遊經洪書瑱報導】「九九旅遊經 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
德昌 代重要子公司經典國際股份有限公司公告網路資安事件說明
公開資訊觀測站重大訊息公告(5511)德昌-代重要子公司經典國際股份有限公司公告網路資安事件說明1.事實發生日:115/01/262.發生緣由:經典公司資訊系統遭受駭客網路攻擊。3.處理過程:經典公司立即啟動相關防禦機制，避免影響資安安全。4.預計可能損失或影響:初步評估對公司營運尚無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司及所屬子公司將持續密集監控，並強化網路與資訊 基礎架構之管控，以確保資訊系統安全。7.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：德昌 114年12月營收17.42億、年增29.16%德昌 代子公司德鎮盛工程股份有限公司公告向關係人取得不動產使用權資產 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
武陵櫻花季 2/13登場
全台櫻花迷集合！被譽為「櫻花博物館」的武陵農場，每年櫻花季吸引全台遊客上山朝聖。2026年武陵櫻花季將於2月13日正式展開，活動持續至3月1日、為期17天。台中市政府交通局為服務來自各地的賞櫻旅客，規劃完善的大眾運輸轉乘動線，推出「梨山－武陵農場」賞櫻專車，並結合市民專享的「雙十公車優惠」，打造不用開車也能輕鬆賞櫻的朝聖之旅，交通局誠摯邀請遊客搭公車上山賞櫻，省錢又安心。（見圖）交通局長葉昭甫表示，武陵櫻花季已成為中部最具代表性的春季觀光盛事，每年花季期間山區湧入大量車潮，為維護賞櫻品質與交通順暢，活動期間武陵農場周邊將實施交通管制措施，僅限持通行證車輛及搭乘大眾運輸工具的遊客進入管制區，建議民眾可提前透過網路或電話預約豐原客運865路（含區）公車前往梨山，次日再轉乘「梨 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中台灣燈會未演先轟動 逾80家企業與團體合作行銷
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】2026中台灣燈會將於2月15日（小年夜）在台中市中央公園盛大登場，合作I互傳媒 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
強化結構安全、串聯原鄉文化 原住民族文化園區彩虹、觀流雙吊橋正式啟用
【互傳媒／記者 范家豪／瑪家 報導】 原住民族委員會原住民族文化發展中心（25）日於原住民族文化園區舉行「彩虹互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冬天一直被電到超崩潰！專家教４招擺脫靜電困擾，這材質衣服最安全
隨著冬季來臨，許多台灣民眾開始面臨令人困擾的「隱形敵人」威脅。從脫毛衣時的劈啪聲響，到開門瞬間指尖遭受的電擊，這些靜電現象不僅讓人措手不及，更成為日常生活中的小惡夢。究竟如何防止身體靜電？專家表示，其食尚玩家 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
揮桿日本，品味極致：打造您的專屬高爾夫假期
厭倦了千篇一律的觀光行程？渴望在旅途中，同時滿足對高爾夫的熱愛與對異國文化的探索？日本，正是您夢寐以求的絕佳目的地。十華整合行銷 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
「2026台北燈節」 逛燈會 VS 推薦20條遊程！
「2026台北燈節」推薦20條遊程全都露！【旅遊經洪書瑱報導】「2026台北燈節」將於2月25日至3旅遊經 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」2/20～2/22在台南都會公園 活動入場券、超級之夜、交通資訊一次看！
全球玩家矚目的《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》，將於2026年2月20日至2月22日連續三天，於台南都會公園及奇美博物館周邊盛大登場，預計吸引來自世界各地的寶可夢訓練家齊聚台南，一同踏入以卡洛斯地區為靈感的冒險旅程。活動期間設置主題棲息地與寶可夢裝飾，並規劃見面會及全球唯一的「超級之夜」活動，預期吸引國內外玩家齊聚台南。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
櫻花季即將來臨 交通局推「梨山－武陵農場」賞櫻專車
2026年武陵櫻花季將於2月13日正式展開，活動持續至3月1日、為期17天。台中市政府交通局推出「梨山－武陵農場」賞櫻專車，13日發車，一天3班，並結合市民專享的「雙十公車優惠」，讓民眾可不用開車就能輕鬆賞櫻的朝聖之旅。交通局長葉昭甫表示，武陵櫻花季活動期間武陵農場周邊將實施交通管制措施，僅限持通行自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
造訪號稱首爾布魯克林區！喝咖啡買潮物超人氣聖水洞時髦必訪景點推薦
韓國,首爾,聖水洞,咖啡館,網美咖啡,blackpink,,墨刻圖書,旅遊書,BT21被譽為「首爾布魯克林」的聖水洞，近年已成為旅人們造訪首爾時最炙手可熱的時髦聚落。這裡原本是製鞋工廠與小型加工業雜聚的老社區，卻因為一群年輕的藝術家與設計師進駐、重新翻修老建築，讓街區在保留工業痕跡的同時，也注入嶄新的創意能量。從因韓劇《鬼怪》而爆紅的咖啡街，到處可見極具個性的選物店、文青咖啡館與品牌旗艦店，形成獨特的新舊融合氛圍。這篇報導將帶你走訪 Tamburins 聖水旗艦店、onion，以及近年大受歡迎的 saladaeng temple，陪你一起感受聖水洞專屬的潮流魅力與生活風景。景點+ ・ 17 小時前 ・ 發表留言
台中宵夜推薦～北屯文青風魯肉飯，客製化肥瘦腳庫飯配清甜燉湯
位在台中北屯的▸蕙子KEIKO◂是那種一吃就懂為什麼人潮一直來的店！整體調味偏甜口，滷汁香氣濃但不死鹹，從傍晚五點一路營業到凌晨一點，用餐尖鋒時段不管內用還是外帶人潮不間斷啊～Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
鳥取車站美食～48年懷舊喫茶店，超佛心早餐組合加咖啡只要600日圓
以往在鳥取市都是來去匆匆，這次選擇深度玩鳥取市，要像個在地人一樣生活，首先就是要在喫茶店吃早餐吧！這家從1978年開店至今，已經48年了欸，老闆從19歲開店到現在，青春都耗在這裡了，但最讓我驚訝的是價格，早餐+咖啡只要600日圓，超佛，聖代等冰品也是五百多日圓，好便宜。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
英相施凱爾訪中前夕 傳中國駭入英歷任首相幕僚手機數年
英國首相施凱爾將於29日起訪中3天。英國《每日電訊報》援引美國情報界消息來源報導，中國在2021至2024年間曾駭入英國歷任首相幕僚等高階官員手機，且相關行動不排除延續至今。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
台北的「梅」好時刻！ 蒐羅台北10處梅景！
台北十大賞梅景點推薦，圖為中正紀念堂檔案照(攝影：洪書瑱)【旅遊經洪書瑱報導】台灣「台北」這幾日，成旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
束之「高」閣 ！天空步道熱潮退
南投縣13個鄉鎮市，有7座知名的空中步道，密度居全台之冠，但因同質性高，熱潮退燒，加上風災等因素，部分景點停業或閒置、甚至荒廢，被批為山林裡的千萬垃圾。透過鏡頭帶您來看看，當年人潮洶湧的空中步道，...大愛電視 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
日本新年走春TOP 10好運景點！消災除厄、結緣、生意興隆、變美⋯新的一年想要什麼就求什麼！
農曆新年即將到來，你是否有走春的習慣呢？今年農曆新曆年假長達9天，許多人都摩拳擦掌準備出國度假！新的一年想多沾點好運嗎？據說前往能量景點能吸收好氣場，能為自己開運！無論是尋求財運、良運、健康或是安產⋯⋯讓我們一起來看看日本觀光局嚴選、擁有強大能量的「日本能量點10選」吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
連外賓都愛！艋舺夜市丸田飛碟燒，連續12年國宴指定甜點，薄脆邊緣配爆漿芋泥麻糬
說到艋舺夜市，很多人第一時間會想到的是傳統 小吃、老攤美食，卻很少人知道，在這片充滿歷史氣息的夜市裡，藏著一攤曾經連續 12 年成為國宴指定甜點、招待外賓的街頭點心，那就是「 丸田飛碟燒」；飛碟燒的模樣看起來可愛又討喜，圓潤的外型、澎鬆的餅皮，乍看像是車輪餅，又有點像雞蛋糕，但真正吃過之後才會發現，它的口感、內餡與整體完成度，其實自成一格，也難怪能夠從艋舺夜市一路走進國宴餐桌。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 12 小時前 ・ 發表留言