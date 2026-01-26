

2026樂活夜櫻1月30日登場 「日」、「夜」櫻皆美！





【旅遊經 洪書瑱報導】





在這個「梅」好時刻，櫻花花訊也將緊跟而來，其中台北熱門的賞櫻景點──樂活公園，在櫻花綻放的時刻，於1月30日至2月22日，將舉辦2026樂活夜櫻季，讓遊客不僅在白日可以賞櫻花，在夜色降臨時，櫻花在燈光映照下，也展現不同的「櫻姿」。其首場活動於1月30日在內湖樂活公園正式展開，活動當晚，樂活公園在燈光點綴下成為夜間限定的賞櫻場域，邀請民眾在音樂、光影與花景交織的氛圍中，走入一場屬於春天的夜間視覺饗宴。



廣告 廣告







樂活公園是賞夜櫻的熱門景點





今年夜櫻季以「永續共賞」為核心，不僅有浪漫的櫻花步道，更在樂活公園內精心妝點了多樣化的裝置藝術與繽紛草花。並透過光影設計，讓藝術與植栽交織出視覺層次，這不僅是一場視覺盛宴，更結合了音樂、藝術與永續理念，重新定義夜櫻的迷人姿態，是一場別具心裁、充滿層次感的春夜美學之旅。





今年樂活公園地下停車場完工，樂活二期公園也正式開放，沿著賞花步道路線前行，民眾可欣賞寒櫻、八重櫻與吉野櫻於夜間交錯綻放的景致，花期自1月底至2月底隨著時序陸續綻放，是寒假期間賞櫻漫遊的好去處！









2025年樂活夜櫻季檔案照片







2026年樂活夜櫻季將邀請阿卡貝拉人聲樂團





花卉試驗中心主任林育正表示，為迎接花季開幕，特別規劃主題式活動，現場音樂與表演節目穿插，包含：內湖在地學校音樂、舞蹈演出以及專業表演團體的人聲演唱，讓藝術表演自然融入花季景觀，陪伴民眾在夜櫻樹下駐足、漫步與停留。同時，主題式活動當日亦將設置風格市集，提供輕食與特色小點，讓民眾在賞花之餘，能透過味覺延續春夜的熱鬧氛圍。另外2月7日假日還有限定活動、IG美影大賞等，相關系列活動內容也會陸續登場。





提醒民眾，雖然周邊停車空間較往年充裕，但還是建議民眾多利用大眾運輸前往。民眾可利用捷運文湖線至東湖站 3 號出口，步行約 10 分鐘即可抵達；或搭乘 203、284、629、677、711、896、903、藍 36、棕 19、紅 2 等公車至東湖社區站，步行約 1分鐘即可進入園區。鄰近亦設有 YouBike 站點，提供多元便利的交通選擇，同時也請民眾在園區周邊道路行走時，特別留意過馬路的安全，注意來車，共同維護賞櫻安全。

民眾可在花季期間，不妨走進樂活公園，在日光與櫻美；夜櫻與光影交織的步道間，在都會城市中，收藏一段屬於這個春天的溫柔記憶。相關活動訊息可至花IN台北官網(https://flowersfestival.taipei/)或樂活夜櫻季粉絲專頁查詢。建議民眾在賞花前可至「花 IN 台北」官網查詢最新人潮狀況，以規劃最佳賞花時間。

※.內湖樂活公園：

地址：台北市內湖區康樂街 61 巷





以上圖片：台北市工務局公園處提供





