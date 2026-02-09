2026樂遊大村 千人拔蘿蔔體驗





大村鄉公所於2月8日上午在大村鄉南勢村南二橫巷農田，舉辦「樂遊大村行－南勢蘿蔔派對」活動。此次活動由大村鄉公所、大村鄉農會及南勢社區發展協會首度攜手主辦，並在彰化縣政府及農業部臺中區農業改良場指導下，共同打造千人規模的拔蘿蔔體驗活動，吸引眾多親子家庭熱情參與。

蘿蔔種植籌辦過程中，由南勢村村民無償提供約七分農地，南勢社區發展協會動員理監事、志工與居民，自整地、分區劃線、畦溝整理、播種到現場執行，皆由社區成員共同完成，展現社區高度自主性與組織動員能力，亦是社區推動社區服務與公共事務的具體成果。

2026樂遊大村．蘿蔔派對千人同樂 兼顧親子同樂與長幼共融

為兼顧活動品質與參與體驗，大村鄉公所採報名制且全程免費辦理，報名人數超過500組家庭，最終錄取320組參與，其中前120組家庭另享有劃區採摘、免費手套與布袋，以及2張「蘿蔔品嚐樂」兌換券等專屬福利。活動現場除拔蘿蔔體驗外，舞台表演更結合鄰近社區發展協會與學校團體，展現老中青少的多元活力；周邊亦規劃文創市集、蘿蔔DIY紅包袋等互動體驗，讓活動兼顧親子同樂與長幼共融，成功拉近不同世代與社區之間的距離。

大村鄉鄉長賴志銘表示，為推動農村社區產業發展，大村鄉公所成立全台唯一的「農村社區發展所」，並以深化社區發展工作為首要目標。此次拔蘿蔔活動，期盼透過走入田間的實地體驗，讓民眾認識季節性農產與農村生活樣貌，同時看見大村鄉各社區發展協會的特色與能量，進而促進社區治理與永續發展，打造兼具教育意義與觀光亮點的農村樂遊新體驗。

鄉長賴志銘進一步表示，「2026樂遊大村行」系列活動自元月1日起陸續展開，1月29日至3月8日於大村鄉火車站前後站舉辦「藤光宇宙燈會」，誠摯邀請民眾規劃一趟大村小旅行，善用大村鄉農特產中心一樓借問站，白天漫遊大村風景，夜晚走入燈海與街區，細細感受這片土地所散發的溫度與活力。

