2026樂遊醉美金門-遊金門領好酒活動熱烈 兌領已近6000名遊客

▲台灣小家庭旅客開心合照。

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣政府為了提升淡季的觀光熱度，多次透過與地區觀光產業代表座談，精心策劃了「2026樂遊醉美金門-遊金門領好酒」活動，希望吸引更多遊客前來體驗金門的魅力。於活動期間，推出贈送10000瓶霧橋海金門高粱的計畫，這款高粱酒以其獨特的風味和精緻的包裝贏得了廣泛的好評。活動自2月1日啟動以來，截至2月8日，已近六成遊客成功兌領了高粱酒，不僅反映了金門在旅遊淡季仍具備吸引力，也為當地經濟帶來了活力，尤其是對觀光和消費的促進。

▲排隊領酒人潮。

觀光處表示，自活動開始，遊客對霧橋海贈酒表現出極大的熱情，不僅如此，許多遊客對酒瓶和包裝的設計讚譽有加，認為這些酒品不僅是美酒，更具備了紀念和收藏的價值。在活動兌領首週，遊客屬性廣泛包含家族旅遊、情侶出遊、朋友相約旅遊、團體旅遊等，現場也有遊客一拿到霧橋海便開心與同行好友合照，表示要趕快上傳到社群平台，在在體現了金門旅遊的多樣性和親和力。根據兌領的統計資料，週二至週四及週六兌領人數較少，每日約500餘人次，而週五、週日及週一則為兌領的高峰日，單日最高達864人次，累積已接近6,000人次，由於兌領憑證要求旅客必須提交「來金住宿的收據或發票」，這一要求旨在鼓勵遊客在金門住宿，進一步活絡金門的觀光產業，並鼓勵更多遊客消費，為當地商家帶來利益。

▲廈門好友出遊開心合照。

本活動兌領服務的時間為每日早上8點30分至下午5點，兌領地點遍佈於金門，包括尚義機場、水頭碼頭及昇恆昌金湖廣場(服務時間不同)。鑒於贈送酒品數量有限，並且預計很快將分發完畢，觀光處呼籲遊客儘早前來兌領。需要注意的是，機場及碼頭的服務櫃檯將於2月12日（週四）後關閉，從2月13日（週五）起，請遊客轉到昇恆昌金湖廣場進行兌領，剩餘數量將公告於觀光處-金門觀光逗陣行網站，確保不會錯過這一難得的機會。

總體來看，本次活動的積極推進，不僅增進了遊客對金門的認識，也為未來的觀光發展打下了良好的基礎，金門的美麗風光與獨特魅力，期待能吸引更多旅客到訪。（照片記者洪美滿翻攝）