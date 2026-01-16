2026機車補助上路！「符合資格者」最高可領44000元，一鍵即可快速申請
為提升空氣品質並鼓勵市民選擇環保交通工具，各縣市政府紛紛推出電動機車補助計畫。桃園市環保局宣布115年「桃園市電動機車補助計畫」正式啟動，不僅延續既有的汰舊換新與新購補助方案，更針對不同族群推出７大專案加碼補助，最高補助金額可達44,000元。補助期間自115/1/1起至12/31止，最晚申請期限至116/1/10，逾期不予受理，有需要的民眾記得申請。
桃園電動機車補助
桃園市環保局在官網公告115年電動機車補助計畫詳細內容，環保局長顏己喨指出，桃園市電動機車數量已突破10萬輛，市占率達7.21％，位居六都第２，而補助金額則為六都第１，充分展現市府推動綠色運輸的積極態度。而今年補助計畫最大特色為「金額加碼有感、族群涵蓋更廣」，在追求環境永續的同時兼顧社會公平。
2026機車補助金額
針對一般性補助部分，環保局說明３大補助類型及金額。民眾汰換二行程機車並購買電動機車者，可獲得最高15,000元補助；若汰換105/12/31前出廠的１至５期機車並換購電動機車，最高可領12,000元；單純新購電動機車者則可獲得最高4,000元補助，總名額為6000名。至於電動機車補助申請條件，申請者須年滿18歲，並於113/12/31前設籍桃園市的中華民國國民，或持居留證且居住於桃園市並符合配偶設籍條件。
看更多：2026交通新制上路！「３大路段」納入管制、嚴格取締，違規者最高罰６萬
７大族群電動機車補助加碼
為照顧不同族群需求，桃園市推出７項專案加碼補助方案。中低收入戶或復興區居民可額外獲得10,000元補助；育有０至12歲幼童的家庭可申請「婦幼E騎GO」專案，額外補助6,000元，名額2500名；36至45歲市民可申請「青壯騎行」專案，加碼4,000元，名額2500名；18至35歲市民可申請「青春馭電」專案，追加1,000元，名額1000名；具原住民身分者可申請「原住民樂購」專案，補助1,000元，名額1000名。
今年也特別新增２大專案對象，展現桃園市對特殊職業族群的關懷。外送服務人員可申請「外送騎士」專案，額外獲得3,000元補助，名額1000名；參與巡守工作的「守望相助隊」人員購車時可申請5,000元補助，每隊提供５個名額。這２項新增專案僅需檢附相關證明文件即可申請。
▲桃園電動機車補助計畫啟動，最高補助金額達44,000元。（圖片來源：桃園市環保局）
電動機車補助最高44,000元
各專案可同時申請，透過組合不同補助方案，符合資格的市民最高可獲得44,000元補助金額。有興趣的民眾可至線上申請系統（https://tydeposs.cc/）或桃園市政府環保局官網查詢相關資訊，如有疑問可撥打洽詢專線（03）3359117，或（03）3386021分機1218、1241。
▲汰換二行程機車並購買電動機車者，可獲得補助金。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
桃園市環保局
網址：https://tydep.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=20082&s=1601461
桃園機車補助線上申請
