2026歐洲台灣形象展赴波蘭開展 首設無人機安全專區

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（中央社記者謝怡璇台北11日電）2026年歐洲台灣形象展首度落腳波蘭，預計22日於華沙盛大舉行，今年會展首次設立無人機與安全專區，經濟部次長江文若表示，本屆形象展吸引逾百家業者，首度參展企業比例過半。波蘭台北辦事處處長畢爾斯基表示，期盼台灣各產業包括半導體等先進產業赴波蘭投資。

經濟部今天舉行「2026歐洲台灣形象展」起跑記者會。經濟部次長江文若致詞表示，形象展是深化台灣廠商與國際產業連結的重要平台，台灣與波蘭雖相距8500公里，但雙邊皆具強大經濟韌性，且持續追求創新進步，距離不是問題。

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江文若表示，近年經濟部跟波蘭互動頻繁，經濟部協助廠商海外布局，核心在於「立足台灣」，進而布局全球、行銷世界。今年是首次在波蘭舉辦台灣形象展，吸引逾百家業者，首度參展企業比例過半，顯見業界對波蘭及中歐市場興趣濃厚。

外貿協會市場拓展處處長張曉茜表示，本次台灣形象展是第2次赴歐、首度在華沙舉辦。策展主軸為3R（Resilient, Reliable, Rebuild），包括智慧製造等8大展區。其中，台灣形象展首建無人機與安全專區，整合台灣產業能量。

波蘭台北辦事處處長畢爾斯基（Janusz Bilski）表示，此次展覽將台灣頂尖企業、創新人才匯聚於波蘭核心地帶，是深化雙邊聯繫的絕佳機會。

畢爾斯基介紹，波蘭於2004年加入歐盟以來，成為歐洲經濟成長最快的經濟體之一，去年更正式躋身全球前20大經濟體。作為台灣在歐盟最重要的夥伴之一，波蘭已準備好成為台商進入歐洲市場的門戶。

畢爾斯基於會後受訪表示，歡迎所有台灣公司赴波蘭投資，包含半導體在內等先進產業也是波蘭所期待的，並提到波蘭電動車公司ElectroMobility Poland S.A.（EMP）與台灣鴻海在電動車領域將展開合作，對波蘭來說也是一個重要項目。

畢爾斯基提到，許多波蘭企業也對投資台灣很有興趣，預計11月會有大型波蘭商務團訪問台灣，盼能促成更多雙向投資。（編輯：潘羿菁）1150611