2026歐洲議會第一團！外交部曝行程：「赴金門」參訪瞭解台灣國情

外交部今（30）日舉行例行記者會，外交部歐洲司長黃鈞耀宣布，歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）將在明年1月4日至9日率團訪台，期間將晉見總統賴清德，拜會相關部會，還會參訪半導體產業，並將到金門參訪，瞭解台灣國情。

黃鈞耀在外交部例行記者會中說明，歐洲議會議員將於明（2026）年1月4日至1月9日組團訪台，此團是明年度第一個歐洲議會訪團，由歐洲議會友台小組（European Taiwan Friendship Group）主席凱勒（Michael Gahler）擔任團長，偕歐洲議會人民黨團（European People’s Party）議員共11人來訪，外交部對此表達誠摯歡迎。

黃鈞耀指出，訪團在台期間將晉見賴清德，拜會國安會、國防部、經濟部及陸委會等政府單位，並接受外交部長林佳龍款宴。訪團也將參訪台灣半導體產業，並與台灣產官學界就反制假訊息與網路攻擊、複合式安全威脅、台歐盟經貿合作、印太與兩岸情勢等議題進行座談，另將赴金門參訪，瞭解台灣國情。

黃鈞耀強調，凱勒長期支持台灣，自歐洲議會上一（第9）屆會期（2019-2024）開始，擔任歐洲議會友台小組主席及歐洲地區福爾摩沙俱樂部共同主席，致力促進台歐盟議會交流，並助台灣擴大歐洲議會友我網絡。凱勒也於這一（第10）屆會期（2024-2029）促成歐洲議會通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案。

外交部歡迎歐洲議會持續透過具體行動支持台灣，我國也將持續與歐盟及歐洲理念相近國家共同合作，強化民主韌性與建構穩固的價值同盟。

