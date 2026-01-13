2026歐美演唱會資訊一次看！Calum Scott、西城男孩、Men I Trust、OneRepublic…朝聖西洋流行音樂現場不斷更新！
2026歐美演唱會相關資訊與售票日期一次看！喜歡英文歌、熱愛美國流行音樂、歐美派的你不能錯過。西城男孩2月久違登台，將在高雄流行音樂中心開唱；Calum Scott 卡倫史考特1月將登上高雄巨蛋開唱！OneRepublic共和世代繼高雄巨蛋3月再唱進台北小巨蛋；Men I Trust、Central Cee、Michael Learns to Rock…等歐美藝人也都將來台舉辦演唱會，以下蒐集整理了2026年歐美歌手、樂團、獨立音樂圈重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！
Calum Scott 2026高雄演唱會
●演出日期：2026/01/31（六）19:30
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：2025/09/16（二）12:00 寬宏售票
●演出票價：NT$4980/$4680/$4280/$3880/$3480/$2880/$1880/$800
●VIP加價購：VIP Package 1 $6100／VIP Package 2 $2690（限$4980票券持有者加購，不可單獨使用）
Men I Trust - Equus Tour 2026 - Taipei
●演出日期：2026/01/31（六）19:30
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：2025/09/25（四）10:00 KKTIX售票
●演出票價：一般預售票 一樓站區NT$2,100／愛心票 NT$1,100 / 一般預售票 二樓座位NT$2,400 / 二樓站區 NT$1,900
西城男孩 WESTLIFE：A GALA EVENING IN KAOHSIUNG
●演出日期：2026/02/05（四）19:30
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：
－Live Nation 會員預售：2025/12/08（一）11:00~23:59
－正式開賣：2025/12/09（二）11:00 拓元售票
●演出票價：NT$7,800 / $6,800 / $5,800 / $5,300 / $4,800 / $3,800
OneRepublic "From Asia With Love" 2026 in Taipei
●演出日期：2026/03/04（三）19:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－2025/09/29（一）12:00 OneRepublic 官方預售
－2025/09/30（二）10:00 星展萬事達卡 卡友預售票
－2025/10/02（四）12:00 Live Nation Taiwan會員預售
－2025/10/03（五）12:00 星展萬事達卡 飛行世界之極卡和飛行世界商務卡卡友精選票
－2025/10/03（五）12:00 台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票專區
－2025/10/03（五）12:00 拓元售票
●演出票價：NT$800元起至$8,000元 ＆身障優惠票 (陪同票) NTD.400元
Central Cee CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia
●演出日期：2026/03/11（三）19:30
●演出地點：台北國際會議中心
●售票時間：拓元售票
－Live Nation Taiwan會員預售：2026/01/07（三）11:00
－全面開賣：2026/01/08（四）11:00
●演出票價：NT$ 4,400 / 3,900 / 3,400 / 2,900 / 2,400 / 2,200（身障優惠票）
