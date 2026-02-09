2026歐美演唱會資訊一次看！OneRepublic、A1 、Central Cee…朝聖西洋流行音樂現場不斷更新！

2026歐美演唱會相關資訊與售票日期一次看！喜歡英文歌、熱愛美國流行音樂、歐美派的你不能錯過。OneRepublic共和世代繼高雄巨蛋3月再唱進台北小巨蛋；英國－挪威男子團體 A1 將於3/15首次登台舉辦演唱會。療癒系創作才子 Anson Seabra 暌違3年返台開唱；丹麥傳奇流行搖滾樂團 Michael Learns to Rock (MLTR)也將來台。Central Cee…等歐美藝人也都將來台舉辦演唱會，以下蒐集整理了2026年歐美歌手、樂團、獨立音樂圈重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！

全台演唱會攻略

●【全部】2026全台各地演唱會資訊、售票日期、票價一次看！

●【韓男團】BTS防彈少年團、SEVENTEEN CxM、DAY6、CNBLUE⋯行程全攻略

●【韓女團】TWICE、i-dle、Apink、ITZY、QWER⋯不斷更新

●【華語】鄧紫棋、戴佩妮、江蕙、蘇永康、動力火車⋯演唱會懶人包

●【東洋】中島美嘉、ONE OK ROCK、tuki.、LiSA⋯追星必看

●【歐美】OneRepublic、Anson Seabra、Central Cee⋯行程不停歇

●【粉絲見面會】文佳煐、金所願、岡旻、恩光、趙炳圭⋯訪台資訊

OneRepublic "From Asia With Love" 2026 in Taipei

廣告 廣告

●演出日期：2026/03/04（三）19:00

●演出地點：台北小巨蛋

●售票時間：

－2025/09/29（一）12:00 OneRepublic 官方預售

－2025/09/30（二）10:00 星展萬事達卡 卡友預售票

－2025/10/02（四）12:00 Live Nation Taiwan會員預售

－2025/10/03（五）12:00 星展萬事達卡 飛行世界之極卡和飛行世界商務卡卡友精選票

－2025/10/03（五）12:00 台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票專區

－2025/10/03（五）12:00 拓元售票

●演出票價：NT$800元起至$8,000元 ＆身障優惠票 (陪同票) NTD.400元

Central Cee CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia

Central Cee首次台北專場。（圖／拓元售票網站）

●演出日期：2026/03/11（三）19:30

●演出地點：台北國際會議中心

●售票時間：拓元售票

－Live Nation Taiwan會員預售：2026/01/07（三）11:00

－全面開賣：2026/01/08（四）11:00

●演出票價：NT$ 4,400 / 3,900 / 3,400 / 2,900 / 2,400 / 2,200（身障優惠票）

THE BEST OF a1 – LIVE IN TAIPEI

英國－挪威男子團體 A1 將3/15首次登台舉辦 《The Best of a1 – Live in Taipei》演唱會。（圖／拓元售票網站）

● 演出時間：2026/03/15（日）17:00

● 演出地點：Zepp New Taipei

● 售票時間：2026/01/25（日）11:00 拓元售票

● 演出票價：NT$6,000／$3,800／$2,200／$3,000／$6,000／$3,600／$2,600／$1,500

Anson Seabra The I Must Be Dreaming Tour

療癒系創作才子 Anson Seabra 暌違3年返台開唱。（圖／拓元售票網站）

● 演出時間：2026/05/25（一）20:00

● 演出地點：Legacy Taipei

● 售票時間：2026/01/22（四）11:00 拓元售票

● 演出票價：NT$1,980／$990

Michael Learns to Rock《Encore All The Hits》Taiwan

丹麥傳奇流行搖滾樂團 Michael Learns to Rock (MLTR)來台開唱。（圖／拓元售票網站）

● 演出日期：2026/07/05（日）19:00

● 演出地點：高雄流行音樂中心 海音館

● 售票時間：

－2026/01/12（一）10:00 預售

－2026/01/13（二）10:00 拓元售票 全面開賣

● 演出票價：NT$8,800／$5,800／$4,800／$3,600／$2,800／$2,200／$2,400（身障席）