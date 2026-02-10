2026歡樂宜蘭年 送神筅黗祭儀暨平安粥分享

歡樂宜蘭年「送神•筅黗祭儀暨平安粥分享」活動在宜蘭昭應宮舉行，代理縣長林茂盛擔任祭儀主祭官，祈求新年國泰民安。（圖：宜蘭縣政府提供）

▲歡樂宜蘭年「送神•筅黗祭儀暨平安粥分享」活動在宜蘭昭應宮舉行，代理縣長林茂盛擔任祭儀主祭官，祈求新年國泰民安。（圖：宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府今(十)日農曆十二月廿三日上午八時十分，在宜蘭昭應宮舉行二O二六歡樂宜蘭年「送神•筅黗祭儀暨平安粥分享」活動。這場活動以傳統古禮進行，旨在傳遞除舊迎新的美好意涵，喚起縣民對傳統年節的記憶與情感，並呼籲家家戶戶開始大掃除，為迎接即將到來的馬年做好準備。延續傳統，選擇於農曆十二月廿三日舉行，展現官方在文化傳承上的帶頭作用。祭儀主祭官由宜蘭縣代理縣長林茂盛擔任，左右獻官為縣議會議長張勝德、宜蘭市長陳美玲，陪獻官為昭應宮副主委林飛身、常務監察李連福，藉由莊嚴的祭儀感謝「媽祖」過去一年對宜蘭的庇佑，祈求新年國泰民安、物產豐收，並祈禱四季平安無災。

代理縣長林茂盛表示，藉由此次活動，宜蘭縣政府不僅希望推動傳統年節文化的傳承，也期盼透過儀式感的深化，營造出濃厚的新春氛圍。全體縣民與香客一同參與這場充滿文化與情感意義的活動，在感受傳統魅力的同時，共迎新年的美好與希望。

「送神－筅黗」是農曆年節的重要習俗之一，象徵神明在農曆十二月返回天庭述職，稟報人間善惡，而農曆正月初四再回到人間。根據古籍「官三、民四」的記載，官方通常於農曆十二月廿三日舉行送神儀式，民間則於次日進行。

隨即進行筅黗的重要儀式，請正獻宮及左右獻官戴上斗笠，拿著竹筅、掃帚清理神殿，循古禮為眾神尊整理衣冠，將神尊身上灰塵清理乾淨，再到香爐前，用篩子將香灰除去雜質，並鋪上新的香灰，讓廟宇煥然一新。這一過程不僅象徵著對神明的敬意，也傳遞了除舊佈新的美好寓意，提醒民眾準備迎接新年的到來。

祭儀結束後，廟方將免費提供平安圓予現場民眾和香客享用，象徵分享平安與福氣，體現宜蘭人濃厚的好客情懷與人情味。這份來自廟方的祝福，寓意著新的一年將充滿平安與幸福。