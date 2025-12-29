2026歡樂宜蘭年 馬年生肖紀念紅包發表會 12/29起限量發售

歡樂宜蘭年，馬年生肖紀念紅包及春聯發表會，宜蘭縣代理縣長林茂盛揭曉，邁入第三十三年首次邀請成功國小美術班學生共同創作馬年生肖紀念紅包，即日起限量發售。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府今（廿九）日在羅東文化工場發表「二O二六歡樂宜蘭年」馬年紀念紅包及春聯的設計圖樣，以「馬福樂事」為主題，與 Marvelous（奇妙、精彩）的諧音結合，主視覺由成功國小美術班學生共同創作，馬年紀念紅包即日起至一一五年二月六日限量預售發行，同時也開放免費索取馬年春聯，並邀請全國民眾一一五年二月十六日除夕夜來宜蘭中興文創園區迎新年、拿紅包！「歡樂宜蘭年」馬年紀念紅包及春聯發表會由代理縣長林茂盛揭曉馬年生肖紀念紅包及春聯設計成果，成功國小校長盧聰賢、縣議會議長特助莊淑如、縣文化局長黃伴書共同出席。代理縣長林茂盛強調，歡樂宜蘭年馬年生肖紀念紅包非常特別，邁入第三十三年，有史以來，首次邀請成功國小美術班學生繪製，從數字、馬匹及文字，小朋友發揮創意，讓大家看到外觀與造型充滿祝福。

發表會特別邀請由國中小學生所組成的「M&Ocean」樂團擔任表演嘉賓，他們正努力籌募圓夢基金參與美國音樂節，表演以童真、勇氣與創意，帶來活力十足的演出，用行動詮釋「勇敢追夢」的精神，充分與馬年主題想強調的生命力與希望相扣合。

代理縣長林茂盛表示，邁入第三十三年的歡樂宜蘭年，是宜蘭縣凝聚常民生活的與節慶精神的重要活動，今年主視覺以「馬福樂事」為主題，是由成功國小美術班學生共同創作，透過孩子的創意與藝術能量，以繽紛色彩與活力奔騰的白馬，代表勇氣、前進與突破；紀念紅包的立體馬結合存錢筒功能，讓民眾DIY摺出象徵財源滾滾來的存錢筒，透過紅包傳遞「福氣在路上、馬上有錢、好事接連來」的祝福，期盼大家在新的一年勇往直前，收進的不只是紅包，更是滿滿的美好與樂事，一起迎向精彩不凡的Marvelous馬年！

馬年紀念紅包今年的主題「馬福樂事，正是結合了英文Marvelous的諧音，這份充滿色彩與生命力的主視覺是由成功國小美術班六O一班的三位同學共同創作，完美結合了小朋友的想像力與宜蘭的土地情感。邱羽彤負責文字「馬」，蒼勁有力，小篆字體。張筑菁負責圖片「馬」，是隻奔騰的馬，這隻馬色彩繽紛且很有現代感。劉宇柏負責背景設計，這紅包能摺成「立體存錢筒」非常實用，從數字的「2026」，O與6都有古錢幣的設計，「馬福樂事」的「事」，有馬的尾巴，頗具巧思。

此外，「二O二六歡樂宜蘭年」除夕晚會將於二月十六日盛大登場，活動內容滿滿年味豐富多元，包含精彩表演、馬吉市集及台語闖關遊戲等。縣府邀請全國民眾齊聚中興文創園區，參與起爐祈福儀式、拿紅包等傳統活動，共同迎接嶄新一年，歡度熱鬧溫馨的農曆跨年夜。

馬年紀念紅包即日起至一一五年二月六日止開放訂購，每份四十五元，購買達二00份以上，每份優惠價四十元，數量有限售完為止，歡迎民眾到宜蘭美術館、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場及中興文創園區服務台現場購買，或電洽0三-九三二二四四0分機三七三、三七一；網路訂購可至二O二六歡樂宜蘭年生肖紀念紅包販售網站https://2026yilanyr.hiweb.tw/申購，詳細訂購辦法請至宜蘭文化局官方網站https://www.ilccb.gov.tw查詢。

生肖屬馬的民眾可於一一四年十二月廿九日星期一起至宜蘭縣史館官網https://yihistory.e-land.gov.tw/申請免費索取紀念紅包，數量有限，額滿為止。或電洽0三-九二五五四八八分機五O一五陳先生；馬年春聯同步開放民眾免費索取，索取地點與紀念紅包販賣地點相同，每人僅限領一份，數量有限，索完為止。