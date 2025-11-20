2026正副縣市長「藍白合」？李乾龍：要看機緣

民眾黨提倡「聯合政府」，並以基隆市正副市長藍白分工為例，李乾龍認為，這是可行方案，但仍要「看機緣」，畢竟每個地方有不同機制。（圖／李奇叡攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨於新莊舉行「鄭黃會」，新北市長侯友宜認為，要有一個大家可以接受的合作機制。國民黨副主席李乾龍今（20日）受訪表示，若未來沒有協商成功，就用民調定奪；至於民眾黨提倡「聯合政府」，並以基隆市正副市長藍白分工為例，李乾龍則認為，這是可行方案，但仍要「看機緣」，畢竟每個地方有不同機制。

侯友宜今強調，藍白合需要一個可接受的機制。李乾龍今於黨中央受訪時表示，鄭麗文昨天講得很清楚，民調是非常可行的辦法，大家行之有年，如果沒有協商成功，那就用民調；藍白經過大罷免一役，已是成功合作的例子。

李乾龍表示，回顧2024年藍白破局，那是很痛苦的經驗，所以要記取經驗，相信多數主流民意也希望藍白合。至於民眾黨提倡「聯合政府」，像是正副縣長藍白分工，李乾龍則說，基隆市府是成功案例，但這要看機緣，每個地方有不同機制，用聯合政府在地方政府合作，「我想也可行」。



