2026武陵農場櫻花季預訂11/1開跑，訂房資訊、交通管制、賞櫻景點路線一次看！
武陵農場櫻花季將在2026年2月登場，武陵農場國民賓館將於11月1日上午8:30起，開放由武陵農場官方網站預訂明年2月份住宿。12月1日早上8:00開放明年2月份露營區的訂位。而櫻花季管制期間暫規劃定於2026年2月13日至3月1日止共17天。
（★小提醒：最新活動內容以官方公布為主，花期通常會因天候狀況變動，敬請把握最佳觀賞期賞花）
📝重點一次看：115年武陵農場櫻花季2月份訂房＆交通管制公告
武陵農場為方便遊客規劃行程，將於11月1日早上8:30開放國民賓館115年2月份之訂房；而露營區將於12月1日早上8:00開放115年2月份之訂位。
📌 115年度櫻花季管制期間暫規劃定於明年2月13日至3月1日止共17天。
📌 遊客於11月1日上午8:30國民賓館網路訂房或電話訂房。
📌 遊客於12月1日上午8:00露營區網路訂位。
📌 團客部分(一日遊)預計今年11月10日上午9:00起，開放旅行業網路登記預約。
🌸武陵農場櫻花季：一房難求年年秒殺
武陵農場內有櫻桃楓林區、古松櫻花帶、隘口櫻花林、兆豐櫻花園、茶莊櫻花道、妙高櫻花坡、富野櫻花區、南谷櫻花台和綿延3公里長的櫻花步道；種植包括山櫻花、八重櫻、粉紅佳人及霧社櫻等超過2萬顆櫻花樹。每年2月櫻花盛開，為農場山谷染上整片粉嫩，讓武陵農場成為國內最受遊客喜愛的賞櫻勝地，每年櫻花季都出現一房難求盛況。
🌸武陵農場櫻花季：十大賞櫻景點路線
武陵農場十大賞櫻景點路線一日遊，沿著武陵路由北到南包括：櫻桃楓林區、桃園櫻花台、霧社櫻花群、古松櫻花帶、隘口櫻花林、兆豐櫻花園、茶莊櫻花道、妙高櫻花坡、富野櫻花區及南谷櫻花台等，每個區域都有不同的櫻花品種，像是粉紅佳人、昭和櫻和霧社山櫻等，一次就能將櫻花的不同面貌盡收眼底。
🌸武陵農場櫻花季：2月份訂房資訊
為方便遊客規劃行程，武陵國民賓館宣布於11月1日上午8:30起，透過電話或官網預訂國民賓館房間；12月1日上午8:00開放露營區網路訂位；11月10日上午9:00開放旅行業者網路預約團客床位。武陵農場提醒遊客，務必透過武陵農場訂房系統網頁預訂住宿，以免向隅。
🌸武陵農場櫻花季：交通管制時間
明年武陵農場櫻花季交通管制時間暫定自2月13日至3月1日止，共計17天。根據武陵農場規定，管制期間只有在武陵農場內住宿或露營的遊客得以開車進入，一般遊客僅能透過大眾運輸工具或是機車抵達園區，造成武陵農場內的武陵國民賓館、武陵富野渡假村、武陵山莊及武陵農場露營區訂房網站每年都出現「秒殺」景象。
◎大眾運輸：
國光客運【1751】：宜蘭~武陵 7:30、12:40。武陵~宜蘭 9:10、14:10
國光客運【1764】：羅東~武陵 7:00、12:00。武陵~羅東 13:40
◎自行開車：（管制期間只有在武陵農場內住宿或露營的遊客得以開車進入）
台北出發：國道五號(雪山隧道) →宜蘭→員山(台七線)→棲蘭(台七甲線)→南山→武陵農場 (行車時間約3.5小時)
桃園出發：三民→巴陵→明池→棲蘭→南山→武陵(行車時間約4.5小時)
高雄出發：南二高→中興新村→草屯→埔里→霧社→合歡山→梨山→武陵(行車時間約7時)
台中出發：國道六號（或中投快速道路）→埔里→霧社→合歡山→梨山→武陵(行車時間約5小時)
花蓮出發：太魯閣→大禹嶺→梨山→武陵(行車時間約4.5時)
資料來源：武陵農場
資料整理：Vinge
