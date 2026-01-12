2026比去年更兇？泰神婆：上半年勿去HJT旅遊

國際中心／李筱舲報導



去年曾精準預言緬甸地震的泰國神婆普萊（Plai），近日在節目受訪中，針對 2026「火馬年」做出驚人預言。她表示 2026 恐比 2025 年更兇，更示警今年可能會發生與航空安全相關的事件，呼籲航空公司需做好飛機的維護與檢查。此外，她更警告上半年切勿前往 3 個地區旅遊，並給出關於這三個地點的神祕線索「H、J、T」，消息一出引發網友熱議。





曾準確預言2025年緬甸大地震的泰國預言家普萊，近日在節目受訪時談及2026年的預言，她表示2026年恐怕會比2025年更兇，可能會出現火災、水災與戰爭同時發生的極端狀況。她也做出關於航空安全的預言，直言今年與飛機相關的事件都會很嚇人，並嚴肅呼籲航空公司須做好飛機的維護與檢查，當被主持人問及今年是否會有令人震驚的新聞事件，普萊表情凝重回答：「是的。」她不知道具體會發生在哪個地方，但真心地希望它不要發生，更表示：「希望這只是我的一場夢。」

另外，普萊也特別點名這三個地方，不建議民眾在上半年前往旅遊。至於是哪三個地方或是國家？普萊沒有直接說出地名，但提供了神祕線索「H、J、T」。對此，有網友猜測「H、J、T」可能指的是「香港、日本、台灣」，不過也有網友認為「H」指的是夏威夷、「J」可能是雅加達。普萊也示警，2026最可怕的並不是戰爭，而是瘟疫，她形容這是一種從未見過的「新東西」；然而，這並非單純的自然疾病，它結合了古老病毒的特性以及人為實驗的成分，極具傳染力，普萊更直指此疾病源頭來自人為，而非大自然。

普萊也強調，自己所說的預言內容並非要引起民眾恐慌，而是希望民眾能夠提早防範。她說自己不是算命師、也不是占星師，她只是一個「負責翻譯訊息的人」，把靈界的提醒如實傳達給大家。其實在泰國文化中，有一種觀念認為，當壞事被提前說出、引起公眾警覺之後，透過人為干預、防範與避險，事情未必會照著預言發生。普萊也提醒，提前做好基本準備不是壞事，像是備好急難救助包、儲存糧食，以備不時之需。

