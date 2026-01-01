2026民眾瘋跨年 台北台中高雄晚會網路傳輸量創高
（中央社記者曾仁凱台北1日電）民眾瘋跨年，根據中華電信、台灣大哥大、遠傳電信的最新統計，2026跨年夜網路傳輸量再創新高，包括台北、台中、高雄等跨年熱區，網路使用量相較平日最多成長達16倍。
中華電信統計，2026跨年夜行動上網總用戶數創新高，其中5G用戶已超過400萬連網，8成以上用戶透過行動網路使用FB、LINE、IG及Threads等通訊軟體或直播方式，即時分享影音與照片和親友傳遞祝福，喜迎2026新年到來。
其中包括台北最High新年城、桃園ON AIR跨年晚會、台中水湳中央公園、麗寶樂園跨年演唱會、高雄夢時代跨年晚會及台南好Young跨年晚會等18處熱門跨年晚會景點，行動上網尖峰數據量超過平時近4倍。
台灣大也發布統計數據指出，跨年夜網路傳輸量再創新高，尖峰時段全台跨年熱區的網路用量，較平日增加12倍，而全台流量最高區域落在「台北最High新年城—2026跨年晚會」。
台灣大指出，午夜前後約10分鐘的跨年黃金祝福時段，超過8成的台灣大用戶透過LINE、Facebook、Instagram等社群軟體發送訊息，5G流量較平日成長10倍。
遠傳統計，2026跨年夜全台跨年熱區的照片、影片傳送及直播等數據上傳量，較平日大幅成長10倍。
其中2026跨年夜尖峰時段，全台熱區的整體網路使用量較平日同時段成長3.8倍，前3名熱區包括台北市府廣場的「台北最High新年城」、台中水湳中央公園的「台中最強跨年夜」、以及高雄夢時代廣場的「2026雄嗨趴」，網路使用量平均較平日成長3至6倍。成長幅度最大則是台中麗寶樂園，網路使用量相較平日成長高達16倍。（編輯：翟思嘉）1150101
其他人也在看
打破迷思！Apple Watch 沒有 iPhone 也很好用！一次掌握 Apple Watch 8 大離線密技
【APPLEFANS 蘋果迷報導】我最常被讀者問到的一個關於 Apple Watch 的問題就是：「到底要買 GPS 版，還是每個月多花錢繳月租費的 LTE 行動網路版？」因為蘋果迷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026跨年演唱會直播平台、跨年煙火、韓星卡司、追星地圖…全台總整理
2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，陣容一個比一個厲害！蔡依林、張惠妹、五月天、蕭敬騰、告五人…從北到南星光熠熠，此外還有陸續公布的各地煙火秀，從101高空跨年煙火派對到高雄夢時代煙火、義大煙火秀、劍湖山煙火秀、花蓮星空煙火秀等，讓煙火點亮夜空，一起迎接全新的2026年！以下整理全台跨年晚會轉播資訊、追星地圖，跨年晚會時間、地點、卡司資訊懶人包一次看！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
終於與流行接軌，MAZDA新推出的休旅車CX-5座艙採用大型顯示螢幕並取消了所有實體按鍵
新款 2026 年式 CX-5 取消了中控所有的實體按鍵，改而採用巨型觸控螢幕並結合AI人工智慧控制系統，這項頗具爭議的舉措代表著MAZDA正朝向全數位化駕駛模式邁進。新系統整合了Google內建語音控制和Gemini語音控制。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
比一粒鹽還小！全球最迷你自主機器人誕生，單顆成本僅 1 美分
賓州大學與密西根大學研究團隊合作開發出「比一粒鹽還小」的全可程式化自主機器人，號稱是目前世界上同類型中尺寸最小的機器人。這些超小機器人可應用於醫療、微製造等科技新報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI 吃光 RAM！IDC：電腦、手機 2026「加價沒商量」出貨恐大跌
AI 熱潮帶動全球科技巨頭大舉投資基礎設施，不過這股狂潮正意外波及 PC 與手機市場。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛立信：6G 2030年商轉 全球用戶數達1.8億
[NOWnews今日新聞]6G即將來臨！國際電信設備商愛立信發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》，愛立信預估，6G的商轉時間與先前預測一致不變，2030年商轉，2031年底全球6G用戶數將達到1.8億，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
被iPhone Fold逼出來的改變？ 解讀三星Galaxy Wide Fold背後的「防禦性」豪賭
2026年秋季或許將成為智慧型手…民報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中製系統侵官署／臉部辨識爆「中國製」 內政部要廠商說明：全面停用
移民署採購研勤科技之人臉辨識設備「PAPAGO FACE8台灣臉霸」，遭踢爆使用中國生產的主機板與中國製IC晶片。對此，內政部今日澄清，資訊設備採購作業均依《政府採購法》等相關規定辦理，強調嚴守資安規範，確保資通環境安全，在尚未確認結果前，本部不會使用該設備，移民署全面停用，以確保資安防線之落實。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 5
小米17 Plus 終極形態曝光，雷軍刀法精準到了恐怖
文章來源：Qooah.com 博主 @科技潮數碼 發文透露了小米旗下新一代旗艦機型小米17 Plus 的規格數據，該機有望在明年上半年正式登場。 曝光消息顯示，小米17 Plus 將配備一塊約 6.9吋的大尺寸直屏，採用四邊極窄的直屏設計，並在標準版系列中引入潛望式長焦鏡頭。核心硬件方面，它將搭載高通下一代旗艦處理器 Snapdragon 8 Elite Gen5，整體定位被描述為「母系小迭代旗艦」。 該系列近期已完成多款機型的佈局，其中高階機型小米17 Ultra 已於12月25日發佈，同樣搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 平台，並採用雙路立體環形冷泵散熱系統，內置 6800mAh 金沙江電池，支援 90W 有線快充與 50W 無線快充。該機配備 6.9吋龍晶玻璃3.0直屏，支援 120Hz 自適應刷新率，峰值亮度達到 3500nits。影像方面則搭載 LEICA 1吋主鏡與 2億像素 APO 潛望長焦，覆蓋多焦段拍攝，LEICA 特別版還額外配備了大師變焦環。 此外，小米17系列還包括標準版與 Pro 版兩款主力機型，均採用 Snapdragon 8 EliteQooah ・ 12 小時前 ・ 發起對話
出差旅遊必備！「Acer Connect M6E 5G行動WiFi」支援SIM/eSIM/vSIM三網切換 135國開機即連網
不論出差、露營或遊牧工作，穩定上網早已是日常必需，手機熱點不只容易過熱、訊號也不穩。全新 Acer Connect M6E 5G 行動 WiFi，整合三卡支援、軍規防護與長效續航，滿足通勤、旅行到工作的各種連線需求，輕鬆解決隨時上網的痛點！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【PS5 年末懶人包】官方外內清潔 + 釋放空間 + SSD 升級全攻略！最快 10 分鐘煥然一身，2026 暢玩不過熱！
香港濕熱環境最易積灰爆碟！年末大掃除，PlayStation 日本官方最新出片教你清潔 PS5 主機，好好保養不怕過熱。Yahoo Tech 就此亦結合 PS 官方的內部儲存整理術和 SSD 升級建議，懶人包一步到位，慳錢延長主機壽命，讓一眾機迷 2026 年可以更暢快投入 PlayStation 遊戲世界！Yahoo Tech ・ 23 小時前 ・ 發起對話
Reno15系列1月進電信 Watch S智慧錶先上架
OPPO Reno15系列一口氣推出4款機型，明年進入3大電信開賣(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
realme GT 8 Pro 攜手理光 RICOH GR 街拍神器奧斯頓馬丁 F1 限量版震撼登台
realme 正式在台灣發表與攝影界傳奇理光 RICOH GR 合作開發的旗艦新機 realme GT 8 Pro ，這款定位為最強街拍神器的全能旗艦提供風動白與星馳藍兩色，搭俏媽咪玩3C ・ 1 天前 ・ 發起對話
OPPO Reno15全系列一次看 2億畫素解鎖你的潮流拍攝力
全新OPPO Reno15 系列日前於台灣市場首發登場，帶來Reno15 Pro Max、Reno15 Pro、Reno15 與 Reno15 F 四款機型，全系列延續OPPO Reno系列的潮流靈魂，以一襲靈感極光美學工藝登場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
OPPO Reno15系列登台！Pro Max搭載2億畫素與3.5倍長焦，將進駐BABYMONSTER台北場演唱會
趕在2025年結束前，OPPO今日 (12/30)在台實際展示日前公布上市資訊的OPPO Reno15系列，以及OPPO Watch S智慧手錶，更宣布搭配韓國女團BABYMONSTER的百變風格魅力，將進駐BABYMONSTER台北場演唱會週邊攤位，以風格拍貼與粉絲們一起熱力應援演唱會。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發起對話
凱擘與趨勢科技獨家續約 強化居家網路防護網
(記者謝政儒綜合報導)根據數位發展部「網路詐騙通報查詢網」統計，詐騙集團常藉由網路及社群平台，以交友、投資及求職等名義滲透至日常情境，誘使民眾不自覺落入詐騙陷阱。網路使用安全問題一直備受關注，凱擘大寬...自立晚報 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
不只5G！AI-RAN點火、6G倒數 愛立信揭鋪路6G未來
[Newtalk新聞] 愛立信發布最新一期「愛立信行動趨勢報告」指出，最新全球行動產業用戶與流量數據，以及5G、AI與未來行動通訊市場的發展方向。報告指出，隨著5G獨立組網（SA）持續進展，差異化連接服務正加速邁向商用落地，同時推動全球固定無線接入（FWA）的方案多樣性，並成為奠定AI-RAN與6G發展的重要關鍵。 以下是報告重點摘要： 6G網路為AI原生，至2031年，預計先進國家的多數電信商已推出6G服務。6G、AI和雲端運算將重新定義服務能力。 6G預計將採用獨立組網為唯一架構。目前，全球已有79家電信商部署商用5G獨立組網，其中約70%已透過網路切片提供差異化服務。 AI-RAN透過開放式網路架構實現靈活部署，大幅提升未來網路效能；6G標準化進程已經啟動，全球6G用戶數預計於2031年底達到1.8億。屆時，5G為主流技術，將佔全球用戶數的三分之二。 以下是報告完整內容： 全球5G成長加速 FWA與差異化連接服務續擴張 全球5G成長強勁，2025年第三季全球5G用戶數新增1.62億，並預計於年底達29億，占行動用戶總數的三分之一。全球5G滲透率預計於2027年超越4G，成為全球主新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
新年換機潮！ 2照片拚成動圖PK鏡頭升級「徠卡」
即將迎來新年，許多手機品牌搶推出新機款！就是看準現代多數人經營自媒體，對拍照、錄影功能要求較高，通通升級成2億畫素鏡頭，再搭載高續航力大電量；就有陸牌手機，推出內鍵新功能，最多可以用9張照片，拼接成動圖，還有AI功能一鍵消除路人、雜物；而另一家品牌則發布徠卡特別版，專攻攝影市場。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
三星電視將原生整合Google Photos！Vision AI幫你秀回憶，還能用DeepMind技術把照片變影片
三星宣布，計畫成為全球首家在電視產品中「原生整合」Google Photos (Google相簿) 的廠商。這項合作不只是單純把App搬上電視，而是將Google Photos與三星強化的Vision AI Companion (升級版Bixby)深度結合，這意味未來的三星電視將能在使用者操作介面或待機的「情境時刻」，自動展示出相關的生活照，讓這些躺在雲端的照片更容易被看見。Mashdigi ・ 19 小時前 ・ 發起對話
硬實力 realme GT 8 Pro 開箱~ 理光 GR 街拍實測，四年磨一艦，性能、續航、AI 全能旗艦
realme GT 8 Pro 不單純把規格堆滿，這次與自家街拍風格很 match 的理光 GR 合作，不僅凸顯 realme 特色，也用最易上手的方式能享受街麥兜小米 ・ 1 天前 ・ 2