2026民眾瘋跨年 台北台中高雄晚會網路傳輸量創高

（中央社記者曾仁凱台北1日電）民眾瘋跨年，根據中華電信、台灣大哥大、遠傳電信的最新統計，2026跨年夜網路傳輸量再創新高，包括台北、台中、高雄等跨年熱區，網路使用量相較平日最多成長達16倍。

中華電信統計，2026跨年夜行動上網總用戶數創新高，其中5G用戶已超過400萬連網，8成以上用戶透過行動網路使用FB、LINE、IG及Threads等通訊軟體或直播方式，即時分享影音與照片和親友傳遞祝福，喜迎2026新年到來。

其中包括台北最High新年城、桃園ON AIR跨年晚會、台中水湳中央公園、麗寶樂園跨年演唱會、高雄夢時代跨年晚會及台南好Young跨年晚會等18處熱門跨年晚會景點，行動上網尖峰數據量超過平時近4倍。

台灣大也發布統計數據指出，跨年夜網路傳輸量再創新高，尖峰時段全台跨年熱區的網路用量，較平日增加12倍，而全台流量最高區域落在「台北最High新年城—2026跨年晚會」。

台灣大指出，午夜前後約10分鐘的跨年黃金祝福時段，超過8成的台灣大用戶透過LINE、Facebook、Instagram等社群軟體發送訊息，5G流量較平日成長10倍。

遠傳統計，2026跨年夜全台跨年熱區的照片、影片傳送及直播等數據上傳量，較平日大幅成長10倍。

其中2026跨年夜尖峰時段，全台熱區的整體網路使用量較平日同時段成長3.8倍，前3名熱區包括台北市府廣場的「台北最High新年城」、台中水湳中央公園的「台中最強跨年夜」、以及高雄夢時代廣場的「2026雄嗨趴」，網路使用量平均較平日成長3至6倍。成長幅度最大則是台中麗寶樂園，網路使用量相較平日成長高達16倍。（編輯：翟思嘉）1150101