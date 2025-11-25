2026民眾黨北市布局 陳智菡：白營議員採「一區一席」 不擠壓藍營空間

陳智菡24日上網路節目《中午來開匯》接受資深媒體人黃光芹專訪。 圖：CNEWS匯流新聞網提供

[Newtalk新聞] 民眾黨持續布局2026選戰，其中，首都台北選戰備受矚目，民眾黨主席黃國昌日前喊話表示，對北市議會席次「4 2全壘打」有百分之百信心。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡昨（24）日表示，民眾黨在台北市只提6個人，1區只有1個，完全沒有排擠國民黨空間，反而是國民黨要想清楚，如果超額提名，國民黨吃不到民眾黨選票，那麼吃虧是國民黨。

陳智菡昨日上網路節目《中午來開匯》接受資深媒體人黃光芹專訪。針對接下來藍白如何合作，陳智菡表示，民眾黨現在議員部分是採非常謹慎、嚴謹的方式提名，以台北市為例，民眾黨佈局一區一人，總數為6席，未排擠國民黨空間。至於是否請台北市長蔣萬安站台，她表明不強人所難，若國民黨議員反彈，不勉強蔣萬安。

陳智菡說，民眾黨自有「自己的太陽」，包含前後任黨主席柯文哲、黃國昌；待柯文哲官司未來如果處理到一個程度的時候，相信也會適度來幫候選人加持。針對「禮讓」，陳智菡指出，既然民眾黨台北一區只提一人，國民黨若要稱禮讓，應是「讓民眾黨提兩席」才算禮讓，否則不構成。

縣市首長層級選戰，則為陳智菡視為「深水區」，她說原則仍是「先禮後兵」，並稱國民黨主席鄭麗文也覺得「明年3月前」要比民調或更明確方向，為合理時間表。她強調，時間不可拖到5、6月，屆時支持者已動員、政策已推出，程序與正當性都將受影響。

