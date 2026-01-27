2026民眾黨消失？他：許甫砲灰、陳智菡花瓶

▲民眾黨前副祕書長許甫（左）將參選台北市松信區議員，太太、民眾黨團主任陳智菡（右）也積極輔選。（圖／翻攝自陳智菡臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前副秘書長許甫，將參選北市松山信義區議員，本身就具備高知名度的他，加上太太、民眾黨團主任陳智菡的加持，形成了「一人競選、兩人發言」的強勢組合，引發地方政壇關注。不過，電商網紅「486先生」陳延昶對此並不看好，不僅形容陳智菡已無法稱作戰狼，充其量只能叫小丑、政壇小花瓶，同時也唱衰許甫選不上，他更斷言「2026就是民眾黨消失的一年！」

陳延昶今（27日）一早就在臉書發出長文，開頭便以「民眾黨為何泡沫化得如此之快？」破題，他指出，民眾黨就是一個沒有中心思想，純粹阿貓阿狗為了利益結合、唯利主義的地痞政黨，所以崩潰才如此之快！從2019年8月成立，至今才6年多，創黨主席即將面臨可能的牢獄之災；原本的大將如黃珊珊、蔡壁如、黃國昌等，都被鬥爭到2266；甚至現任主席黃國昌，也將在4天後失去立委保護傘，要面臨許多官司。

「依我看，2026就是民眾黨消失的一年！」陳延昶續指，黃國昌在1月31日，就要依約辭去立委職務，雖然他是黨主席，但沒有了立委舞台，聲量會急劇萎縮；雖然之前喊著要選新北市長，但一看也知道，他就是個攪屎棍，主要就是等國民黨來搓湯圓、跟他談條件，最好的結果就是能加入國民黨延續政治生命！但是面臨許多官司的他，尤其是之前還發動狗仔跟監，「這樣子的人誰會把他當成真正的政治盟友？所以他是機關算盡，自己把自己給做死了」。

至於被稱為「戰狼小姐姐」的陳智菡，陳延昶狠酸，她充其量只能叫小丑，在政壇也就是個小花瓶，經常搞不清楚重點，也沒有人脈；所以失去柯文哲後，陳智菡聰明地緊跟黃國昌，但黃都自身難保，她也只能看看先生許甫能否選上台北市議員，來撈一個助理當當。

不過，陳延昶認為，許甫在年底議員選戰，能選上的機會「微乎其微」，為何這樣說？因為自己從民國62年就住在這，光小學、國中、教會的人脈，另外還當了9年地方民防，陳延昶有很充足的地方情資，最近光聽到許甫，大家就笑了，所以都還沒選，就知道他是砲灰啊。

最後，陳延昶強調，民眾黨經歷過政治獻金的風波，這一次的選舉，看誰還敢再捐錢給他們？所以今年年底的議員、市長選舉，可以非常輕鬆地猜出：「他們要母雞沒有母雞，要子彈沒有子彈。」陳延昶直言，今年是國民黨接收民眾黨殘部的一個最好時機，台灣的民主，最可惜的就是當年時代力量，以及素人問政的柯文哲。

