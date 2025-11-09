2026民進黨誰出戰桃園市長？王義川：優先討論市政才決定人選
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕不分區立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都是地方盛傳2026年民進黨桃園市長熱門人選，尤其何志偉這一年來頻繁下鄉，但至今仍未表態是否參選，王義川今(9)日到民進黨桃園市黨部演講前受訪時表示，北北基桃首都圈是2026年選舉的重中之重，針對人選，黨中央正在緊鑼密鼓徵詢、徵召中，身為黨員，大家就是要接受徵召，而桃園要討論的人選非常多、課題也多，從市政的討論才是最根本。
王義川強調，北北基桃「首都圈」是2026年選舉的重中之重，民進黨必須在北北基桃「首都圈」設下「首都防線」，才不會讓北北基桃的選舉外溢到彰化以南，所以這幾個縣市長的人選，包括黨中央、黨主席及選對會，都在緊鑼密鼓地徵詢、徵召中；身為黨員，對於黨中央的徵召，大家就是要接受，目前還是要等黨中央、黨主席及選對會，針對北北基桃4市長的「首都防線」，做最好的安排。
至於地方盛傳何志偉要到桃園參選市長，王義川表示，桃園想要來討論的人選非常多、桃園的課題也非常多，他認為，從市政的討論才是最根本，人選則是最後底定，「桃園人還是要先討論桃園施政，才是走正確的路。
