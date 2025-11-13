2026民進黨誰選台北市長？王世堅點將黨內大咖：勝率高達50%

2026年台北市長選戰，民進黨派誰挑戰台北市長蔣萬安，引發關注。呼聲很高的民進黨立委王世堅，今（13日）再度表態「我不適合」，並推薦多位黨內人選，還說若由他們出馬，「勝選率高達50%」。

日前王世堅在接受專訪時，談到自己屢屢被點名可能是民進黨2026台北市長人選，他回應，「我一直不認為我最強，我有私人的考量」，王世堅指出，以蔣萬安這幾年受到肯定、歡迎的程度，他要連任只是票數高低的問題，「我相信他95%以上鐵定連任成功」。王世堅還提到，黨秘書長徐國勇日前強調，會有更大咖的人出來參選，他認為真正的大咖，就要像是行政院副院長鄭麗君，或是行政院長卓榮泰這樣。

王世堅今天表示，自己不適合參選台北市長，並指檯面上優秀的人都很多，所以他一直堅持，要讓最強的出來。且每個黨遇到選舉，要推派候選人，就要推推最強的候選人出來，不要打輸了怪兵器不好，所以一定要讓最強的出來。

王世堅說，民進黨現在正在斟酌誰是最強的，「我推薦的這幾位，包括鄭麗君、高嘉瑜、徐國勇、莊瑞雄，我認為他們都是最強的，甚至是行政院長卓榮泰。」他並指出，他推薦的這幾位，在台北市長的競選，勝選率都會高達50%，「如果50對50，這就真的是很好、很棒的一場選舉比賽。」

