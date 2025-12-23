2026氣墊推薦！PRADA寶寶藍氣墊、金泰亨氣墊被搶瘋了





2026氣墊粉餅推薦！迎接新年、底妝也要跟上最新彩妝趨勢，PRADA寶寶藍氣墊、嬌蘭24K純金氣墊，還有金泰亨同款紅氣墊，想要奢華養膚、平價高CP值，通通都入手不後悔！

2026氣墊粉餅：PRADA 莫測藍尼龍氣墊

2026氣墊粉餅：PRADA 莫測藍尼龍氣墊 NT.2,850圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

令全網沸騰的PRADA寶寶藍氣墊終於來了！天空般溫柔靜謐的寶寶藍，曾出現在《莫測藍經典潤唇膏》，2026 PRADA明星商品尼龍氣墊，也換上限量色彩寶寶藍！連粉撲都採用同款低飽和藍色，細節控真的會愛～粉蕊一如既往地優秀，呼應尼龍布料輕盈耐用的特性，添加菸鹼醯胺的微霧光質地，乾肌保濕、油肌控油，能精準貼合肌膚修飾瑕疵，防蹭不卡紋，是編輯近年用過最持妝、妝感最美的氣墊粉餅，即日起至12/31，只要購買氣墊＋粉蕊或妝前乳，滿NT.5,000就贈「莫測藍精品尼龍氣墊收納包」和針管香水，在送舊迎新之際，也幫氣墊換上美美新氣象吧！

2026氣墊粉餅：嬌蘭 24K純金光透精華氣墊粉餅

2026氣墊粉餅：嬌蘭 24K純金光透精華氣墊粉餅 NT.3,150、粉蕊 NT.2,375圖片來源：嬌蘭

將於2026年1月正式登場的嬌蘭《24K純金光透精華氣墊粉餅》，不只是外殼以珠寶打造，配方也盡顯高級！融合24K純金雙面粒子、頂級白牡丹萃取與黑蜂蜂蜜，可為肌膚長效保濕、均勻膚色、細緻光滑及提升肌膚防禦力！妝感是清透的水光感，疊加也自然透亮，兼具抗老保養與精修膚質，天天用會發現肌膚光澤與飽滿度都往上提升，越拍膚質越漂亮！

2026氣墊粉餅：TIRTIR MASK FIT氣墊

2026氣墊粉餅：TIRTIR MASK FIT氣墊 NT.739、紅寶石光采氣墊 NT.739圖片來源：造咖編輯Show、Vicky拍攝

金泰亨同款TIRTIR氣墊網路討論度超高！相信大家都對TIRTIR這款紅氣墊有印象，絕美的韓系水霧光，服貼度超高還擁有自然光澤，稱霸韓國底妝銷售排行榜！妝感細緻貼膚，約中等的遮瑕度拍勻後妝感有如原生美肌，持妝且零粉感，難怪收服金泰亨！2026氣墊新品還有《紅寶石光采氣墊》，質地更水潤保濕，呈現奶油水光肌，濾粉更細緻的網紗氣墊，也和MASK FIT孔洞狀海綿氣墊不同，推薦乾肌、喜愛光澤感底妝的朋友試試。

