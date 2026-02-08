2026決戰點已定！何欣純揭賴清德布局

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨台中市長擬參選人、立委何欣純今(2/8)表示，民進黨主席、總統賴清德近期頻繁到中彰投，不僅是關心台中，也是因為中台灣非常重要，是重中之重。

民進黨主席、總統賴清德，資料照

2026台中市長選舉，民進黨確定提名何欣純參選，國民黨內則有立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔兩人的「姊弟之爭」，傳出藍營將以民調決定提名人選，並在3月底公布民調，但江啟臣認為此事違背先前協議內容；台中市長盧秀燕說，民調時間太晚，兵貴神速，宜早不宜遲。

何欣純指出，國民黨內部之事，要國民黨自己解決，他黨的事情無法評論，但市民在意的，是對城市的政見之爭、理念之爭，而非政治秀的期程之爭。

何欣純表示，賴總統特別關心台中發展，自己也和賴總統多次提到台中市的市政願景與重大建設，需要中央地方一起合作。

何欣純指出，過去中央挹注很多資源在台中，但對盧秀燕而言，好像處處針對中央，說中央不支持台中，這是荒謬且錯誤的，賴總統多次到台中，就是在告訴大家，賴總統很關心台中市民跟城市發展，當然年底選舉也是重中之重。

何欣純說，大家都說決戰中台灣，不僅賴總統常來台中，昨天也到南投，前幾天去彰化，中台灣對總統、黨主席而言，都是重中之重，非常重要。

