2026汽車產業進入「選股淘汰賽」 3檔個股成焦點

2026 年車市看起來不再被關稅、補貼這些「外掛」牽著鼻子走，全球只剩溫吞小幅成長，真正上場的是公司體質與戰略硬實力。中國在高基期後降速、但新能源車滲透率首度過半，台灣則押注進口車稅率落地帶來回春。換言之，這一年不是產業大浪，而是選股淘汰賽：誰站對電動化、誰守得住毛利、誰跟得上市場節奏，才有機會在低速景氣裡跑出超額報酬。

明年汽車產業的主旋律是「外部干擾降低、回歸個股表現」。在美國高關稅政策對供應鏈的擾動逐步消化後，全球車市不再被政策噪音牽著走，銷售回到溫和復甦節奏。2025年全球汽車銷售約9,195萬台，年增2.1%；進入2026年，美國關稅的邊際影響持續下降，但中國基期墊高使增速放緩，新興市場則維持小幅增長，全球銷量估達9,370萬台，年增1.9%。換句話說，明年不是大爆發，而是「慢慢長、但不會暴衝」的格局，產業評價自然也難期待靠整體題材大反攻。

中國車市：高基期後降檔，新能源車成長撐住場面

作為全球最大汽車消費國、占比超過三成的中國，仍是決定全球車市溫度的關鍵。法人指出，中國2025年在擴大內需、加上新能源車補助效果發酵下，銷售強勁，預估全年可達3,420萬台，年增8.8%，把基期直接墊到高點；因此2026年即使仍可成長至3,530萬台、年增3.2%，增幅也會明顯降溫。政策面上，2026年新能源車購置稅優惠將減半，官方等於踩了一點煞車；但車廠為延續需求熱度，持續透過降價與產品下探擴大滲透率，自主品牌的新能源車動能仍被視為主要支撐。

新能源車：滲透率首度過半，油車供應鏈壓力同步放大

中國新能源車滲透率從2020年的5.4%一路拉升，2024年已到40.9%，2025年前10月進一步到45.3%。展望2026年，儘管稅優惠減半，但在車商持續降價、產品力提升下，新能源車滲透率預估可達51.3%，首度突破五成門檻。法人認為，這代表新能源車從「成長題材」升級為「市場主流」，也是全球汽車產業供應鏈重組的分水嶺。對零組件業者來說，過半的背後不只是一個漂亮的數字，更意味油車相關供應鏈被擠壓的速度會加快，企業站對賽道、撐住毛利的能力，將成為勝負手。

台灣車市：2025探底，2026看稅率落地能否變成真回春

台灣車市2025年明顯受壓，美國關稅政策與國內進口車稅率調整遲遲未定，雙重不確定性讓買氣「先觀望再說」，2025年銷量預估僅40萬台，年減12.7%。不過2026年有望走出谷底，關鍵在於進口車稅率調降幅度的落地版本。報告假設美系進口車稅率將調降，其餘車系維持原稅率，在不確定性消散後，台灣銷量可回升至42.1萬台，年增5.3%，車市重新恢復成長。只是市場也提醒，若稅率調降幅度或適用範圍不如預期，這個回升幅度仍可能被打折。

產業beta下降，挑股回到硬實力

整體來看，2026年汽車產業維持中性觀點，投資建議為持平大盤。原因很直白：外部逆風漸弱固然是好事，但也代表產業不會因「政策鬆綁」就集體起飛；全球成長率只剩不到兩成的低速擴張，更像是回到個股比拼的戰場。誰能靠產品、成本、佈局與客戶結構跑贏，誰就能在淡季裡活成旺季。

個股焦點：東陽、智伸科、裕隆三條不同賽道

法人點名三檔台股汽車相關個股可優先留意。其一為東陽（1319），公司深耕售後維修市場與AM件（替換用零件）多年，受惠海外售後需求韌性與產品組合升級，獲利能見度相對高；在產業僅小幅成長的情境下，東陽屬於「靠穩定需求＋規模優勢累積成長」的類型，具防守與穩健雙重屬性。

其二為智伸科（4551），以精密金屬加工切入車用零組件與高階零部件供應，受益新能源車與高階車款對精密度、輕量化與安全件需求升溫。法人看好其在車用結構成長下的獲利彈性，尤其2026年起客戶拉貨與產品升級若延續，營運表現有機會逐年放大。

其三為裕隆（2201），屬於台灣本土整車與相關體系鏈的核心之一，評價基期偏低，但同時也帶著「轉折型」特質。法人認為，裕隆能否真正受惠台灣車市回溫，關鍵仍在新車款競爭力、策略合作落地與獲利結構改善的速度；換言之，這檔不只是看景氣回春，更要盯公司自己能不能「把回春變成自己的春天」。

2026年汽車產業從大環境亂流退場，市場回到基本面與個股競爭。全球「溫和成長」、中國「增速降檔但新能源過半」、台灣「稅率不確定性消散後回升」，三條線交纏下，投資人與其押產業大波段，不如精選能在新秩序下持續交成績單的公司。

