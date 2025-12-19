2026汽車隔熱紙新制！透光標準、上路時間一次看 不合規無法領牌

生活中心／倪譽瑋報導

汽車車窗及擋風玻璃明暗程度，與駕駛行車視野辨識、操作能力有關，部分駕駛會在玻璃黏隔熱紙，為確保行車視野完整、安全性。如今交通部公布修法草案，未來汽車前擋隔熱紙透光率，經檢驗須達70%以上、前側窗則是40％以上，新車不符合標準不能領牌、已領牌的舊車不溯及既往。若法制等程序順利，新制原則上2026年第一季上路。

隔熱紙法規2026 新車不合規無法領牌

2025年6月，交通部訂定隔熱紙標準、公布使用指引，汽車車窗與擋風玻璃黏貼的隔熱紙，將以「可見光透過率」作為判斷合格標準；前擋隔熱紙可見光透過率要達70%以上，前側窗要達40％以上。最初朝宣導教育方向推動，期望透過使用指引，宣導民眾選用黏貼符合規定的隔熱紙。

如今交通部再預告修正「道路交通安全規則」，以法律明確規定汽車申請牌照檢驗、汽車定期檢驗時，玻璃隔熱紙可見光透過率標準，2026年起將針對新車入法納管，如新車不符合隔熱紙透光度標準（前擋玻璃70%以上，前側窗達40％以上）即無法領牌。交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦指出，相關罰則訂在道安規則第39條。

隔熱紙透光率新制 定期檢驗也須達標

然而，新制上路後，驗車項目及基準也納入隔熱紙透光率標準，舊車若有黏貼隔熱紙，在檢驗時將比照前擋70％以上、前側窗40％以上標準查驗。

此外，計程車在透光率檢驗上標準更嚴，除了前擋、前側窗隔熱紙得比照一般車輛外，後側窗、後（擋）窗也要符合透光率40％以上。

最快2026年第一季上路 已領牌舊車不溯及既往

胡廸琦補充，交通部自12月12日預告修正道路交通安全規則，刊登公報隔日起30日內，各界可向交通部陳述意見，滿30天即進入法制作業，後續一些細節需與廠商、檢驗單位溝通；因應法制作業程序及相關配套，原則上2026年第一季上路，實施前已領牌的舊車不溯及既往。

