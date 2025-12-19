2026汽車隔熱紙新制！透光標準、上路時間一次看 不合規無法領牌
生活中心／倪譽瑋報導
汽車車窗及擋風玻璃明暗程度，與駕駛行車視野辨識、操作能力有關，部分駕駛會在玻璃黏隔熱紙，為確保行車視野完整、安全性。如今交通部公布修法草案，未來汽車前擋隔熱紙透光率，經檢驗須達70%以上、前側窗則是40％以上，新車不符合標準不能領牌、已領牌的舊車不溯及既往。若法制等程序順利，新制原則上2026年第一季上路。
隔熱紙法規2026 新車不合規無法領牌
2025年6月，交通部訂定隔熱紙標準、公布使用指引，汽車車窗與擋風玻璃黏貼的隔熱紙，將以「可見光透過率」作為判斷合格標準；前擋隔熱紙可見光透過率要達70%以上，前側窗要達40％以上。最初朝宣導教育方向推動，期望透過使用指引，宣導民眾選用黏貼符合規定的隔熱紙。
如今交通部再預告修正「道路交通安全規則」，以法律明確規定汽車申請牌照檢驗、汽車定期檢驗時，玻璃隔熱紙可見光透過率標準，2026年起將針對新車入法納管，如新車不符合隔熱紙透光度標準（前擋玻璃70%以上，前側窗達40％以上）即無法領牌。交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦指出，相關罰則訂在道安規則第39條。
隔熱紙透光率新制 定期檢驗也須達標
然而，新制上路後，驗車項目及基準也納入隔熱紙透光率標準，舊車若有黏貼隔熱紙，在檢驗時將比照前擋70％以上、前側窗40％以上標準查驗。
此外，計程車在透光率檢驗上標準更嚴，除了前擋、前側窗隔熱紙得比照一般車輛外，後側窗、後（擋）窗也要符合透光率40％以上。
最快2026年第一季上路 已領牌舊車不溯及既往
胡廸琦補充，交通部自12月12日預告修正道路交通安全規則，刊登公報隔日起30日內，各界可向交通部陳述意見，滿30天即進入法制作業，後續一些細節需與廠商、檢驗單位溝通；因應法制作業程序及相關配套，原則上2026年第一季上路，實施前已領牌的舊車不溯及既往。
更多三立新聞網報導
沒戴安全帽被警察抓！老伯回「這句」 百萬人讚：他有沒錯
一直發展不起來？這縣市居民評「假日常往外地跑」：讓人厭世
身體非突然變差！營養師點名掏空元凶「8日常習慣」 很多人忽略
不是UNIQLO！消費者推「2台灣品牌」發熱衣：便宜有感已穿10年
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
Nissan最新休旅曝光，Kait售價折合新台幣69萬起
Nissan即將替旗下跨界SUV家族帶來全新的生力軍，目前官方已確認，全新車款Nissan Kait將在2025年12月迎來全球首發。雖然被定位為全球戰略車，但從目前已知訊息來看，首波主力市場將集中在拉丁美洲，而日本市場暫時並未列入販售規劃。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 3
Foxtron Bria新車上市審驗再過一關！雙動力車型能源效率標示到手
今日經濟部能源署11月電動車能源效率標示核發資料中，出現Foxtron Bria的能源效率標示資料，且為單馬達與雙馬達兩款車型同步完成。連續取得安全審驗、能源效率等合格證明，更直接印證鴻華先進有意從目前專注於CDMS業務，投向品牌經營的意圖。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】能開去豪奢宴會的農耕車 賓士Unimog完成史詩級進化
為慶祝Unimog誕生80週年，賓士(Mercedes-Benz)特種卡車端出一款話題性十足的概念車，替這輛向來以全地形、全用途聞名的硬派機具，注入前所未有的豪華氛圍。這款由賓士特種卡車攜手Hellgeth Engineering打造的Unimog，不必脫下象徵勞動精神的「工作靴」，卻成功換上一套更舒適、更有型的休閒裝扮，無論奔馳山林或現身高級飯店門口，都毫不違和。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
國產車兩危機！市佔被進口車超越、年輕人變心了？2026車市解析
【2026經濟大預測】一年半前，台灣車市跨過象徵性的分水嶺：進口車單月銷量正式超越國產車，寫下歷史新頁。2025年，進口車與國產車的佔比更加拉大。但真正轉折點可能落在2026年。當美國製造汽車進口關稅降至零成真，國產車市佔率會如溜滑梯倒退。天下雜誌 ・ 1 天前 ・ 50
Mercedes-Benz 全新 VLE 2026 年全球首演 開啟豪華廂型車全新世代
全新世代 Mercedes-Benz VLE 將成為首款採用全新開發、具備模組化與高度可擴充性的廂型車平台之量產車型，象徵品牌正式開啟廂型車產品的嶄新時代。VLE 預計於 2026 年 3 月 10 日 在德國斯圖加特舉行全球首度亮相。車訊網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東海"炒飯街"違停多! 轎車鑽進卡住 後方人車塞爆
中部中心 / 中部綜合報導台中東海商圈附近，巷弄多街道狹小，機車停車位不好找，一條被當地學生俗稱炒飯街的巷弄，出現一輛轎車開進巷子內，加上路旁違停摩托車多，駕駛只能緩慢前進，導致後方行人和機車嚴重堵塞。轄區警方表示，該條巷弄車輛本來就能通行，但紅線不能停車影響交通，會加強取締。東海商圈炒飯街機車違停多 轎車入內只能龜速前進。（圖／翻攝畫面） 白色轎車勇闖東海炒飯街，但出現大塞車，兩邊都是障礙物，轎車怕擦撞，龜速緩慢前進，但後方站了20-30人，還有不少機車也等著想過。時間發生在18日晚間7點多，監視器畫面拍到，轎車緩緩開在東海大學商圈，同學俗稱的炒飯街，但小巷真的有夠小，白色轎車後面行人越來越多，還有摩托車也一輛一輛靠過來，但在車輛前方，也有機車要往前，好幾位騎士見苗頭不對，還是趕緊轉彎掉頭，以免進退兩難東海商圈巷弄狹小若是出現違停車 就會造成車輛緩慢前進的狀況（圖／翻攝畫面）巷子有多窄，垃圾車要前進，清潔隊員還得下車挪車，才有辦法讓大型垃圾車和回收車往前，當地商家說，巷弄有畫紅線，就是不能停車，警察也會來開單。2020年9月在東海別墅曾發生過氣爆釀成四死悲劇，發生地點就在狹小的巷弄內，當時車輛違停，也引發討論。東海商圈巷道多又小，學生機車族更是不少，車位一位難求，導致違停嚴重，出現車輛前進，卡卡場面，人和車都塞到爆。原文出處：台中東海「炒飯街」機車違停多！ 轎車鑽進卡住、後方人車塞爆 更多民視新聞報導搶拍仙草花秘境！ 彰化賞花人潮爆滿＂交通亂象多＂桃園交通主動脈塞、微血管也不通 何志偉要為桃園民眾改善塞車人生反跨境鎮壓行動 明居正：國際社會年年喊話「不要動台灣」民視影音 ・ 2 小時前 ・ 1
iPhone變身車鑰匙！Toyota將全面支援Apple Wallet數位鑰匙
對於現代車主來說，「忘記帶鑰匙」可能很快就不再是個困擾。根據外媒最新報導，全球汽車巨頭Toyota終於準備擴大對Apple Wallet數位鑰匙（Car Key）功能的支援。雖然Apple早在五年前就推出了這項技術，且包含BMW、Hyundai、Mercedes-Benz在內的多家品牌早已先行加入，但Toyota直到近期才傳出有突破性進展。這項變革意味著車主未來只需帶著iPhone或Apple Watch，就能直接解鎖並發動車輛，將用車體驗與行動科技更緊密地結合。近日有人發現Apple後端系統的更新紀錄，Toyota已經被列入了Car Kay功能的支援名單當中。這次升級的消息來源主要是透過Apple後端系統的更新紀錄發現，Toyota已被列入支援名單中。Apple Car Key功能的核心優勢在於其無縫的整合體驗，不同於以往需要開啟特定App並等待藍牙連線的繁瑣流程，Apple Wallet數位鑰匙利用了NFC或超寬頻UWB技術，實現了所謂的被動進入。車主只需帶著手機靠近車輛，車門便會自動解鎖，離開時也會自動上鎖，極大地簡化了日常操作。 除了基本的開解鎖功能，Apple Car KeyCarture 車勢文化 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
【雪山隧道是魔王關？！】國五測速照相「中招王」 Top5！16支科技執法等你來挑戰！加碼國五美食地圖～
繼上次盤點台北市、新北市測速照相 Top5之後，這次我們把戰場拉上高速公路，直接鎖定最多人「中獎」的——國道五號。 不少駕駛以為上了高速就能輕鬆一點，但事實完全相反，這條通往宜蘭的必經之路，其實是全台測速密度數一數二的路段。 尤其是讓人聞之色變的雪山隧道，全長13公里一口氣佈滿16支科技執法設備，不只測速，連車距、變換車道都在監控範圍內，一個不注意，回家就等收紅單。 這次我們整理出國道五號測速照相 Top5 熱點，帶你一次看清楚最容易失血的位置，跑國五前先看這支，真的能幫你省下不少冤枉錢。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 22 小時前 ・ 發起對話
2035禁燃油車要變卦？ 歐盟讓步德法車廠能鬆一口氣？
12月16日，歐盟宣佈2035年不再禁用燃油車。原定2035 年新車碳排放目標由「零排放」下修為「減少90%」，全面禁售燃油車禁令解除，不再實施全面電動化。消息一出，關於電動車與燃油車的聲音爭相走告，箇中關鍵是什麼？燃油車可以繼續玩下去？還是沒那麼簡單？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 13
台船：第2艘高緯度遠洋巡護船開工 (圖)
台船高雄廠17日舉行「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」第2艘開工儀式。中央社 ・ 1 天前 ・ 2
豪華家庭旗艦 PALISADE Calligraphy台北車展首秀
2026台北新車暨新能源車大展選在跨年檔期登場，HYUNDAI率先揭示參展主軸「HYUNDAI DRIVES BEYOND．現代驅動無界」，不談單一車款，而是從品牌視角出發，直接攤開產品線與技術布局，展現「什麼動力、什麼需求，都有對應解方」的企圖心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
TikTok教學害慘韓系車廠！現代、起亞同意替美國買家免費「更新零件」，讓自家汽車不再被輕易偷走
南韓兩大車廠現代汽車（Hyundai）與起亞（Kia）17日和美國35州達成和解協議，針對過去幾年以來，因為TikTok影片所引發的一系列偷車危機，迫使車廠給出承諾、將向35州車主提供總價值超過5億美元（約新台幣157億元）的免費維修更新計畫，藉此解決數百萬輛已出廠汽車，內部缺乏適當防盜科技的問題。 《美聯社》指出，此案是由明尼蘇達州檢察長艾里森（Keit......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
歐盟宣布內燃機汽車延5年至2040年退場 表面是環保政策挫敗 背後是對抗中國電動車傾銷 為歐洲車廠留生路｜鏡轉全球｜#鏡新聞
歐盟宣布內燃機汽車將延後5年，到2040年再退場，甚至不排除會無限期放寬汽車零碳排目標，表面上是歐盟環保政策史上最大挫敗，背後卻是歐美車廠快被中國電動車淹沒，不得不採取應對政策。德國福斯汽車昨天關閉德勒斯登組裝廠，是福斯成立88年來，首度關閉德國本土工廠，這座透明工廠2002年投產以來，累計產量不到20萬輛，必須忍痛止血。 義大利總理梅洛尼今年五月就批評，歐盟推動「全電動車」政策，根本是拿石頭砸自己腳，因為中國幾乎掌控全球電動車市場及供應鏈，堅持只能賣電動車，等於拱手把市場端給中國車廠，在歐盟還沒建立完善生態系之前，一股腦推動純電車，根本是開大門迎接中國入侵。 美國總統川普推翻拜登的電動車政策之後，準備全面放寬新車油耗標準，福特近日宣布認賠195億美元，超過台幣6100億，砍掉電動車計劃，成為美國汽車史上最昂貴的砍掉重練。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
新北捷運土城樹林線土城高架段開工 拚2031年通車
（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北捷運土城樹林線區段標CQ880B（土城高架段）今天開工，朝2031年通車目標推進。市府表示，屆時將串聯萬大中和線，並可由新莊、迴龍直達中正紀念堂，節省約20分鐘通勤時間。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
國1七堵段國光客運與3車連環撞6傷！警：疑水桶掉落釀禍
國道1號南下7.9公里七堵路段今（19日）清晨發生4部車追撞事故，造成國光客運6名乘客受傷。國道公路警察局第一大隊調查發現，事故原因是駕駛為了閃避1個在車道上的水桶，引發4車追撞事故；警方除追查掉落水桶車輛究責外，並呼籲用路人開車應隨時注意前方動態，途中若遇到掉落物不要大動作閃避，以免發生追撞事故。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
國3木柵段4車連環撞1傷 疑混凝土車變換車道肇禍
台北市 / 綜合報導 國道3號北上18公里木柵路段，發生4車連環撞車禍，其中一部轎車翻覆，還好現場車輛包含駕駛、乘客只有1人受到輕傷。車禍發生在傍晚6點多，一輛預拌混凝土車，疑似變換車道擦撞外車車道的轎車，接著轎車打轉後又碰撞另一輛轎車，而後方一部小貨車，也因為閃不及撞上，造成4車連環撞，其中一部轎車翻覆，國道警方到場，發現只有小貨車上的乘客受到輕傷，而4輛車的駕駛酒測值都是0，詳細事發經過和責任歸屬，還在釐清。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
中華汽車自主研發電動商用車ET35即將全台跑透透 新竹物流率先導入30台打造綠色物流新標竿
由中華汽車自主研發，全台首部量產的3.5噸電動商用車ET35，2025年第三季上市，即獲重視永續的新竹物流率先採用，並一次導入30台，組建全台最大電動物流配送車隊。車訊網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
少女騎士看過來 PGO汰舊換新甜心價首選Ｊ系列
PGO 於今冬推出J系列專屬甜心價優惠，讓少女騎士們以更安心的價格汰舊換新，輕鬆換上心動座駕，享受甜美又自在的優雅騎乘時刻。即日起至114年12月31日止，汰舊換新即可享有甜心價優惠：J-bubu115最低只要66,700元起、Spring125最低77,500元起，另有小資分期輕鬆付專案，讓換車不再有負擔，心動不如馬上行動，歡迎前往全台門市親身體驗。 J-bubu115 向來以時尚外型與以甜點命名的繽紛車色，深受女孩族群喜愛。全車標配 LED 高亮度燈具，不僅有效提升夜間騎乘安全性，也讓整體造型更具辨識度，展現低調卻精緻的風格美感。身為同級中配備最齊全的車款，J-bubu115 搭載超強油冷…CarFun玩車誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
財經時事／睽違9年台日合推新休旅 中華車獲三菱助攻拚車市二哥
一年一度的台北車展即將開展！2025年靠著商用車J SPACE大賣拚出一片天的中華汽車，年底也將迎來新神車，合作對象是攜手超過55年的日本三菱汽車，為即將上市的國產跨界休旅XFORCE打響第一砲，三菱副社長中村達夫將親自登台力挺。日前本刊前往北海道的三菱十勝研究所，直擊這輛新車優秀的越野操控。「未來2年，三菱會導入台灣5款新車，加上MG與中華商用車，市占率將挑戰15%。」中華汽車總經理曾鑫城信心滿滿地說。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 發起對話