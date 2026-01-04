2026油價以降價開場 汽柴油價格各跌0.2元

國內油價今(2026)年首次調整，就以降價開始！台灣中油公司今(4)天公布，自明(5)天凌晨零時起，汽、柴油價格各下跌0.2元。由於中國大陸政府高調宣稱要積極拼經濟，再加上俄烏前景尚不明朗，美國攻擊委內瑞拉等地緣政治因素，刺激國際油價小幅上揚。

本週起，中油92無鉛汽油降到26.6元、95無鉛28.1元、98無鉛30.1元，超級柴油為25元。台塑明天凌晨1點後同幅下調油價，92無鉛汽油26.6元、95+無鉛28.1元，98無鉛30.1元，超級柴油為24.8元，實際價格以各加油站公告為準。

中國大陸面臨房地產市場長期低迷和日益加劇的外部壓力，中國政府將擴大投資新質生產力、人的全面發展等重點領域，在2026年以更積極的政策全力支持經濟成長。而烏俄在美國的斡旋之下正進行和平談判，不過談判前景尚未明朗。美國攻擊委內瑞拉行動，更捉拿委國總統馬杜洛夫婦，促使國際油價呈現漲勢。

截至上週末，紐約西德州中級原油2月期油連續2週喊漲，以每桶57.32美元作收，單週升幅1.02%；倫敦布蘭特3月期油收在60.75美元，當週上漲0.85%；阿拉伯杜拜原油報價59.94美元，全週反跌1.07%。

中油公司表示，依據7D3B浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升各調降0.2元，已低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家。並依政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，2025年累計至12月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。

