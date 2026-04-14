2026法國生活節在高雄 5月衛武營盛大登場 法國插畫家設計主視覺曝

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（圖／高雄市府行政暨國際處）





連續兩年掀起城市熱潮的「法國生活節在高雄」，將於2026年5月22日至24日強勢盛大回歸，今年首度移師衛武營國家藝術文化中心舉辦，以「巴黎香榭．交響之夜」為主題，不只活動規模再升級、台法文化內容也更加豐富，高雄市長陳其邁與法國在台協會龍燁主任一同邀請高雄市民與國內外朋友，一同走進衛武營，感受結合音樂、藝術與生活美學的台法文化盛會。

「法國生活節在高雄」自2024年首辦即獲熱烈回響，2025年更吸引三日16萬人次參與，兩年累計逾27萬人次，展現市民對國際文化活動的高度支持。2026年活動主視覺首度公開，邀請法國插畫家Christopher Boyd操刀，以活潑創作風格，融合高雄城市意象與法式藝術風格。首度推出「日光」與「夜色」雙主視覺設計，呈現不同時段的高雄地景風貌。日光版本以明亮色調勾勒悠閒輕盈的生活節奏，夜色版本透過光影與舞台氛圍，營造浪漫且富有韻律的城市夜景，呼應今年主題「巴黎香榭．交響之夜」，串聯從日到夜的多重文化體驗。

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（圖／高雄市府行政暨國際處）

今年活動首度移師衛武營，內容也全面升級，將衛武營戶外劇場與周邊草地空間轉化為開放式藝文場域，邀請法國廣播愛樂樂團與NSO國家交響樂團演出；同時邀請知名波麗露舞蹈工作坊，邀請市民親身體驗法式藝術。活動期間亦將規劃戶外電影區，連續三天放映經典法國電影，並設置法式滾球與足球體驗區，打造從表演藝術到生活文化的多元參與體驗。廣受歡迎的法式市集今年也擴大辦理，集結甜點烘焙、法式料理、文創設計與生活選品等多元品牌，形塑具法式風格的週末市集風貌；同時邀請在地法式餐廳與烘焙品牌設置期間限定快閃餐廳，展現融合高雄特色的法式生活場景。

（圖／高雄市府行政暨國際處）

行政暨國際處長張硯卿表示，隨著活動規模持續成長，法國生活節已成為全台最具代表性的國際活動品牌，今年行政暨國際處第三度攜手法國在台協會與台灣法國人協會共同主辦，也特別感謝衛武營國家藝術文化中心的大力協助，持續深化台法文化交流與城市連結。誠摯邀請民眾於5月22日至24日踴躍前往衛武營，共同參與這場絕對令人難忘的法式文化盛會。

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