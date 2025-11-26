2026注意！4生肖恐迎「年度低潮」小心職場與安全

專家指出，來年有4大生肖將進入犯太歲、破太歲或害太歲的格局。（示意圖／翻攝自pixabay）





隨著2026年腳步將近，專家指出，來年有四大生肖將進入犯太歲、破太歲或害太歲的格局，運勢恐面臨波動，需提前調整心態、注意行事，以降低風險。

2026年對屬馬者而言是本命年，受犯太歲影響，全年運勢可能走勢低迷。（示意圖／翻攝自pixabay）

生肖馬

2026年對屬馬者而言是本命年，受犯太歲影響，全年運勢可能走勢低迷。特別是在事業方面，不僅容易受到競爭對手施壓，也可能遭逢小人暗中作梗，導致努力不易被看見，甚至有被邊緣化的風險。專家建議屬馬者維持穩健步調，避免衝動決策。

生肖兔

屬兔者2026年進入破太歲，容易卷入口舌紛爭與人際衝突。尤其職場中若採取直來直往的溝通方式，恐意外引發誤會或被小人利用。專家提醒，這一年屬兔者宜保持柔軟態度，三思而後言，避免捲入不必要的麻煩。

廣告 廣告

屬牛者向來給人老實、踏實的印象，但2026年因害太歲而易遇小人、破財風險升高。（示意圖／翻攝自pixabay）

生肖牛

屬牛者向來給人老實、踏實的印象，但2026年因害太歲而易遇小人、破財風險升高。財務管理方面尤其需提高警覺，避免因粗心或輕信他人而遭詐騙，導致資金受損，甚至出現經濟危機。專家建議屬牛者今年務必保守理財、慎選投資。

屬鼠者同樣在2026遭逢犯太歲，健康與安全運勢需格外注意。（示意圖／翻攝自pixabay）

生肖鼠

屬鼠者同樣在2026遭逢犯太歲，健康與安全運勢需格外注意。命理師提醒，屬鼠人士外出時避免前往偏僻地點，交通與運動活動須提高警覺。尤其攀岩、登山等高風險運動，建議暫時避開，以減少意外受傷的可能性。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

快訊／是你嗎？7-11狂開9大獎 2人爽中千萬發票

宜蘭4.9顆星「鹿爺爺農場」宣布歇業！ 最後營業日曝光

上班注意！國道一早就車禍 路段塞爆

