2026泰國大選倒數：一年政局動盪走到提前改選全解析

【看見泰國 VisionThai】泰國將於2026年2月8日舉行國會大選，改選500席眾議院議員。這場選舉源於2025年一連串政治震盪，前總理貝東丹(Paetongtarn Shinawatra)因「錄音門」事件遭罷免、泰自豪黨(Bhumjaithai Party)黨魁阿努廷(Anutin Charnvirakul)組成少數政府、四個月後提前解散國會。這場大選不只是政黨輪替，更將決定泰國未來數年的政治走向。

「錄音門事件」引爆：貝東丹遭罷免

2025年，為泰黨(Pheu Thai Party)總理貝東丹上台不久，就因泰柬邊境衝突陷入政治危機。起因於泰國與柬埔寨邊境發生短暫交火。貝東丹被爆出曾致電柬埔寨參議院議長洪森(Hun Sen)，在邊境爭端上態度偏軟。這起「錄音門」事件引發國內輿論批評，認為她損害國家利益，政治壓力迅速升高，憲法法庭7月先暫停貝東丹職權，8月正式裁定免職。她成為塔克辛(Thaksin Shinawatra)家族又一名在憲政程序中下台的核心人物。泰國政局再度陷入權力真空。（延伸看：貝東丹違憲 成泰國17年來第5位被撤職總理）

廣告 廣告

泰國前總理貝東丹，因「錄音門」事件遭罷免。（來源：官方社群）

阿努廷崛起：從權力樞紐到少數政府

貝東丹罷免後，各黨展開新總理人選談判。掌握強大地方派系網絡的泰自豪黨黨魁阿努廷，成為權力重組的關鍵人物。

阿努廷出身建設與醫療產業家族，長期深耕地方勢力。他曾任副總理與衛生部長(Minister of Public Health)，以大麻政策鬆綁、地方醫療建設聞名。（延伸看：一文認識泰國總理阿努廷）

在總理人選談判中，阿努廷獲得人民黨(People's Party)支持。但人民黨開出條件：「四個月內解散國會」。雙方達成協議後，阿努廷於2025年9月在國會表決中當選總理，組成少數政府。（延伸看：阿努廷當選泰國新總理）

阿努廷於2025年9月在國會表決中當選總理（來源：官方社群）

執政受挫：從改革受阻到提前大選

阿努廷內閣很快面臨困境，經濟疲軟與邊境情勢持續引發民怨。少數政府的脆弱基礎讓施政寸步難行。加上與人民黨的「四個月內解散國會」協議到期在即，政府履行承諾，2025年10月，阿努廷12月11日正式宣布解散國會，宣布將於2026年2月8日舉行大選。這場大選成為決定國會版圖與政府去留的關鍵時刻。（延伸看：阿努廷組閣就緒 4個月拚政績）

選舉制度：雙票制與聯盟政治

本次大選採雙票制。選民投兩張票，一張選區票（400席單一選區相對多數制）、一張政黨票（100席全國不分區政黨名單）。選後由國會多數黨或聯合政府從預先提名的總理候選人名單中推舉人選，再由國會表決產生新總理。

這套制度意味著選後聯盟談判與投票結果同樣關鍵。各黨的策略佈局、結盟可能性與談判籌碼，都將影響最終政府組成。即使單一政黨贏得最多席次，也未必能順利組閣。

保守派、改革派、塔克辛三大勢力角逐政權

2026年2月8日泰國大選將出現三大政治勢力對決，保守派以現任總理阿努廷為核心，主打穩定與延續，依靠地方派系網絡；改革派由人民黨領軍，承接前進黨(Move Forward Party)解散後的改革能量，鎖定城市中產與年輕選民；塔克辛家族則推出為泰黨新生代候選人，試圖在延續家族品牌與淡化對立間取得平衡，掌握北部與東北部票倉。此外，民主黨(Democrat Party)代表傳統菁英勢力，雖然影響力不若三大陣營，但可能在選後聯盟談判中扮演關鍵角色。（延伸看：2026泰國大選總理落誰家？解析一次看）

2026泰國選舉將決定政局走向

從貝東丹罷免到阿努廷上台，再到提前大選，泰國2025年經歷一連串政治震盪。2月8日選舉結果，將決定泰國是延續保守路線、推動改革，或讓塔克辛家族重掌政權。這場選舉將影響泰國未來數年在經濟改革、反貪腐、國家安全與對外關係的政策方向。

核稿：陳韋如

封面來源：網路合圖