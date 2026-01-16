2026泰國大選社交媒體戰怎麼打？X稱霸、TikTok打假、經濟政策當道

【看見泰國 VisionThai】2026年泰國大選將於2月8日舉行，社交媒體平台已成為各政黨競選活動的主戰場。根據最新調查，X（前Twitter）是泰國政黨最常使用的競選平台，占比達40%，其次是官方網站30%、Facebook 22%。此外，短影音平台TikTok與選委會合作順勢推出「泰國選舉中心」採用AI打假。各政黨透過各平台出招，讓泰國大選演變為一場多平台、多世代的社交媒體立體戰。（延伸看：2026泰國大選選前解析！三大派系 誰將勝出？）

泰國競選最愛X 政黨使用率達40%

RealWatch Lab在今年1月1日至9日期間，針對參加本次大選的全部60個政黨進行調查，了解政黨如何使用社交媒體平台傳播政策及進行選舉競選活動。數據顯示，X是最常用於選舉競選的線上媒體平台，使用率高達40%。X的優勢在於政黨可以快速發布政策、回應時事，並透過轉發機制迅速擴散訊息。特別受到青睞。

政黨官方網站及新聞媒體網站排名第二，使用率為30%，作為發布完整政策與官方聲明的主要管道。Facebook排名第三，使用率22%，仍是觸及中年選民的重要平台。

YouTube使用率僅5%，主要用於發布較長的競選演說影片。Instagram和TikTok排名最後，使用率僅各為3%，顯示政黨仍以文字與圖像為主要競選工具。

經濟政策占50% 鎖定18-34歲選民

在線上競選內容中，經濟政策占所有政策討論的50%，成為各政黨主打議題。這些經濟政策包括推動永續經濟成長、支持農業部門、實施債務暫緩措施及解決家庭債務問題等。

社會政策排名第二，占20%，重點關注老年福利及減少社會不平等。健康政策、安全政策及政治改革政策各占10%。

經濟政策的主導地位反映泰國當前面臨的嚴峻挑戰：全球經濟波動、經濟成長率低於3%，以及家庭債務水平居高不下。因此，各政黨優先提出經濟解決方案，試圖吸引18至34歲、最關心經濟議題的工作年齡人口。

不同社交媒體平台鎖定不同年齡層選民，各政黨也按照目標選民年齡層，策略性選擇不同平台投放資源。X平台在18至34歲的Z世代和千禧世代中特別強勁，該群體具有強大購買力且需要快速、即時的資訊；Facebook的核心受眾是25至34歲的職涯早期至中期專業人士，也是廣告觸及率最高的群體；YouTube和TikTok持續快速成長，25至34歲用戶為主要受眾；Instagram主要用戶群則橫跨18至34歲。

TikTok設選舉中心 AI移除假消息

面對社交媒體成為選舉主戰場，短影音平台TikTok順勢推出「泰國選舉中心」(Thailand Election Center)，與泰國選舉委員會(Election Commission, EC)等相關單位合作，提供選舉資訊。

TikTok東南亞公共政策總監查尼達(Chanida Klyphun)表示，選舉中心可透過應用程式內的搜尋功能進入，集中提供直接來自選舉委員會的官方資訊，包括投票程序、投票地點及候選人名單等。

平台採用AI人工智慧技術檢測虛假內容，並提供用戶檢舉工具來標記誤導性資訊。根據TikTok 2025年最新社群準則執行報告，平台在泰國達到99.5%的違規內容主動移除率，意即絕大多數違規內容在被用戶檢舉前就已被系統自動偵測並移除。此外，也禁止政治廣告與屬於政治人物、政府或政黨的帳號使用平台的營利功能。

社交媒體改寫選戰規則 假消息管理成關鍵

經濟政策占據50%的線上討論，顯示泰國選民最關心的是如何解決經濟成長停滯、家庭債務高企等切身問題。各政黨透過社交媒體將複雜的經濟政策轉化為易懂的短片、圖文，搶占年輕選民的注意力。

隨著2月8日大選日逼近，社交媒體如何影響選情、平台如何有效管理內容而不侵犯言論自由，將成為這場選舉的重要觀察指標。（延伸看：泰國選前解析！一年政局動盪走到提前改選）

